Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Анна Ярославская
5 февраля 2026, 07:24обновлено 5 февраля, 08:00
839
О последствиях удара РФ рассказали спасатели и Нацполиция.
Последствия атаки на Киев
В Киеве загорелись авто и офисное здание, есть раненая / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Столица подверглась очередной российской атаке
  • Пострадали два человека
  • Пожары ликвидированы, на местах работают экстренные службы

В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки один человек пострадал. Подробности раскрыли в ГосЧС Киева.

В Оболонском районе столицы произошел пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

видео дня

В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах и зафиксированы повреждения заведения дошкольного образования и хозяйственного сооружения. Известно об одной пострадавшей.

В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших может обновляться.

  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv
  • Атака РФ на Киев 5 февраля 2026
    Атака РФ на Киев 5 февраля 2026 Фото: ГосЧС, t.me/gunpKyiv

Обновлено. В Нацполиции сообщили, что в Киеве известно о двух пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА.

В Соломенском районе обломками беспилотника поврежден фасад и выбиты окна в четырех многоэтажках. Пострадала женщина 79 лет, ее госпитализировали. Еще одной 89-летней женщине врачи оказали помощь на месте.

В Дарницком районе в результате падения БпЛА поврежден фасад жилого дома.

В Оболонском районе обломки беспилотника упали на автостоянку, произошло возгорание двух автомобилей.

В Шевченковском районе беспилотник попал в крышу офисного здания. Пожар был ликвидирован спасателями.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Полиция документирует последствия военных преступлений России.

Смотрите видео - Спасатели показали последствия атаки на Киев:

Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на утро 5 февраля. По его данным, двое пострадавших в столице. В Соломенском районе одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте.

В Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА выбило окна в двух жилых домах, повреждены фасады зданий и припаркованные во дворах автомобили. Обошлось без пожара.

Также обломки рухнули возле торгового центра. Но еще по одному адресу — там повреждены фасады и выбило окна в детском саду и жилом доме.

В Шевченковском районе обломки упали на крышу четырехэтажного офисного здания. Произошло возгорание кровли.

В Дарницком районе – падение обломков возле кафе, расположенного в жилом доме. Без повреждений строения.

В Оболонском районе в результате падения обломков БпЛА на стоянку произошло возгорание автомобилей.

Как писал Главред, в ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

В Вышгородском районе Киевщины пострадал мужчина: его госпитализировали с рваной раной грудной клетки, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный дом.

Атака на Сумы 5 февраля - что известно

В Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, около 02:30 зафиксировано попадание в Заречном районе города. Предварительно удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2".

В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены автомобили. Данные о масштабах разрушений уточняются.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м

09:00Интервью
"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:37Мир
Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшие

07:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Последние новости

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Реклама
06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

Реклама
01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

Реклама
20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять