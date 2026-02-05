Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшие

О последствиях удара РФ рассказали спасатели и Нацполиция.

В Киеве загорелись авто и офисное здание, есть раненая / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Столица подверглась очередной российской атаке

Пострадали два человека

Пожары ликвидированы, на местах работают экстренные службы

В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки один человек пострадал. Подробности раскрыли в ГосЧС Киева.

В Оболонском районе столицы произошел пожар возле парковочной площадки: пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах и зафиксированы повреждения заведения дошкольного образования и хозяйственного сооружения. Известно об одной пострадавшей.

В Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших может обновляться.

Обновлено. В Нацполиции сообщили, что в Киеве известно о двух пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА.

В Соломенском районе обломками беспилотника поврежден фасад и выбиты окна в четырех многоэтажках. Пострадала женщина 79 лет, ее госпитализировали. Еще одной 89-летней женщине врачи оказали помощь на месте.

В Дарницком районе в результате падения БпЛА поврежден фасад жилого дома.

В Оболонском районе обломки беспилотника упали на автостоянку, произошло возгорание двух автомобилей.

В Шевченковском районе беспилотник попал в крышу офисного здания. Пожар был ликвидирован спасателями.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Полиция документирует последствия военных преступлений России.

Смотрите видео - Спасатели показали последствия атаки на Киев:

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на утро 5 февраля. По его данным, двое пострадавших в столице. В Соломенском районе одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте.

В Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА выбило окна в двух жилых домах, повреждены фасады зданий и припаркованные во дворах автомобили. Обошлось без пожара.

Также обломки рухнули возле торгового центра. Но еще по одному адресу — там повреждены фасады и выбило окна в детском саду и жилом доме.

В Шевченковском районе обломки упали на крышу четырехэтажного офисного здания. Произошло возгорание кровли.

В Дарницком районе – падение обломков возле кафе, расположенного в жилом доме. Без повреждений строения.

В Оболонском районе в результате падения обломков БпЛА на стоянку произошло возгорание автомобилей.

Как писал Главред, в ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

В Вышгородском районе Киевщины пострадал мужчина: его госпитализировали с рваной раной грудной клетки, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный дом.

Атака на Сумы 5 февраля - что известно

В Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, около 02:30 зафиксировано попадание в Заречном районе города. Предварительно удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2".

В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены автомобили. Данные о масштабах разрушений уточняются.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

