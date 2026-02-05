Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Дарья Пшеничник
5 февраля 2026, 04:41
32
К категории дефицитных относились даже самые обычные товары - например, та же гречка или кофе.
Продукты СССР
Какими были цены на продукты в СССР / Коллаж: Главред, фото: Скриншот с YouTube Факты, которые поражают, из открытых источников

Главное из новости:

видео дня
  • В СССР цены были низкие, но большинство популярных продуктов — в дефиците
  • Хлеб, колбаса и мороженое стоили копейки, а гречку, кофе или цитрусовые почти невозможно было купить
  • Система сочетала стабильные ценники и пустые полки

Несмотря на распространенный миф о "все дорогое и недоступное" в советских магазинах, реальность была значительно сложнее. Да, дефицит преследовал граждан постоянно, но в то же время многие до сих пор вспоминают "докторскую" по 2,20 и легендарный пломбир за 19 копеек.

Жизнь между пустыми полками и стабильными ценниками создавала особую экономическую атмосферу, где стоимость продуктов могла не меняться десятилетиями, пишет УНИАН.

Фиксированные цены как инструмент системы

В СССР цены печатали прямо на упаковке — чтобы избежать спекуляций и обеспечить "равенство" покупателей. Поэтому советский потребитель точно знал: хлеб в любом магазине будет стоить одинаково, и нет смысла искать дешевле.

Сколько стоили базовые продукты

Условно доступные товары имели такие цены:

  • серый хлеб-"кирпичик" - 16 коп.;
  • белый — 20 коп.
  • круглый батон — 40 коп.
  • сахар - 78–84 коп./кг;
  • рафинад - 1,04 руб.;
  • мука - 46 коп./кг;
  • масло - 1,70 руб./л;
  • рис - 88 коп./кг;
  • гречка - 56 коп./кг, но найти ее было почти невозможно.

Молочный отдел

  • молоко - 46 коп. за литр;
  • сыр обезжиренный - 46 коп./кг;
  • "Днепровский" творог - 1,60 руб./кг;
  • сливочное масло - 3,40 руб./кг;
  • плавленый сырок "Дружба" - 14 коп.;
  • твердый сыр "Голландский" - 2,20 руб. за кг.

Мясо, яйца и колбаса

  • мясо - 4,50–4,80 руб./кг;
  • суповой набор - 76 коп./кг;
  • яйца (10 шт.) - 70 коп.;
  • "Чайная" колбаса - 1,60 руб./кг;
  • "Докторская" - 2,20 руб./кг;
  • "Ветчина московская" - 3,50 руб./кг, поэтому ее покупали редко.

Чай, кофе и другие напитки

Чай "Индийский" считался деликатесом - 95 коп. за 100 г. Кофе был почти недоступен: зерновой стоил 45 рублей за килограмм, поэтому его пили единицы.

Мороженое - культовый продукт эпохи

Очереди за мороженым были привычным явлением, ведь продавали его на развес:

  • молочное — 9–11 коп.;
  • сливочное в стаканчике — 13 коп.;
  • с какао — 15 коп.;
  • пломбир в вафельном стаканчике - 19 коп.;
  • "Каштан" в шоколаде - 28 коп.

Сладости и выпечка

  • пирожные "Картошка" и "Корзиночка" - 22 коп.;
  • бублик в школе - 5 коп.;
  • "Звездочка" с повидлом - 8 коп.;
  • шоколад "Аленка" - 80 коп.;
  • конфеты "Горошек" - 1,10 руб/кг;
  • торт "Киевский" - 3 руб., что считалось роскошью.

Советский "фастфуд"

На улицах продавали горячие пирожки с капустой, картошкой или яйцом - по 4–5 коп. Запивали их газированной водой из автомата:

  • без сиропа - 1 коп.,
  • с сиропом — 3 коп. Квас — 3 коп. за стакан или 12 коп. за литр.

В гастрономах можно было выпить стакан сока за 10 копеек — все из одного стеклянного стакана, который просто ополаскивали водой.

Что считалось дефицитом

Дефицит в СССР был не исключением, а нормой. Люди даже не спрашивали о некоторых товарах, потому что знали: их просто не бывает.

В дефиците были:

  • красная и черная икра;
  • лимоны и бананы;
  • апельсины и мандарины (только перед Новым годом);
  • гречка;
  • кофе;
  • сода;
  • черный молотый перец;
  • сгущенное молоко;
  • соленая сельдь.

Зато замороженный хек и скумбрия были в продаже всегда — и по низкой цене.

Парадокс советской торговли

СССР создал уникальную модель: стабильные цены при хроническом дефиците. Одни продукты были доступны всем, другие — только "по блату", а некоторые существовали только в теории. Именно поэтому воспоминания о советских гастрономах — это смесь ностальгии, иронии и удивления, как вообще работала эта система.

Больше по теме:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

03:04Война
РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:56Фронт
"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Последние новости

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

Реклама
01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

Реклама
22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

Реклама
18:47

Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людейВидео

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять