Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

К категории дефицитных относились даже самые обычные товары - например, та же гречка или кофе.

В СССР цены были низкие, но большинство популярных продуктов — в дефиците

Хлеб, колбаса и мороженое стоили копейки, а гречку, кофе или цитрусовые почти невозможно было купить

Система сочетала стабильные ценники и пустые полки

Несмотря на распространенный миф о "все дорогое и недоступное" в советских магазинах, реальность была значительно сложнее. Да, дефицит преследовал граждан постоянно, но в то же время многие до сих пор вспоминают "докторскую" по 2,20 и легендарный пломбир за 19 копеек.

Жизнь между пустыми полками и стабильными ценниками создавала особую экономическую атмосферу, где стоимость продуктов могла не меняться десятилетиями, пишет УНИАН.

Фиксированные цены как инструмент системы

В СССР цены печатали прямо на упаковке — чтобы избежать спекуляций и обеспечить "равенство" покупателей. Поэтому советский потребитель точно знал: хлеб в любом магазине будет стоить одинаково, и нет смысла искать дешевле.

Сколько стоили базовые продукты

Условно доступные товары имели такие цены:

серый хлеб-"кирпичик" - 16 коп.;

белый — 20 коп.

круглый батон — 40 коп.

сахар - 78–84 коп./кг;

рафинад - 1,04 руб.;

мука - 46 коп./кг;

масло - 1,70 руб./л;

рис - 88 коп./кг;

гречка - 56 коп./кг, но найти ее было почти невозможно.

Молочный отдел

молоко - 46 коп. за литр;

сыр обезжиренный - 46 коп./кг;

"Днепровский" творог - 1,60 руб./кг;

сливочное масло - 3,40 руб./кг;

плавленый сырок "Дружба" - 14 коп.;

твердый сыр "Голландский" - 2,20 руб. за кг.

Мясо, яйца и колбаса

мясо - 4,50–4,80 руб./кг;

суповой набор - 76 коп./кг;

яйца (10 шт.) - 70 коп.;

"Чайная" колбаса - 1,60 руб./кг;

"Докторская" - 2,20 руб./кг;

"Ветчина московская" - 3,50 руб./кг, поэтому ее покупали редко.

Чай, кофе и другие напитки

Чай "Индийский" считался деликатесом - 95 коп. за 100 г. Кофе был почти недоступен: зерновой стоил 45 рублей за килограмм, поэтому его пили единицы.

Мороженое - культовый продукт эпохи

Очереди за мороженым были привычным явлением, ведь продавали его на развес:

молочное — 9–11 коп.;

сливочное в стаканчике — 13 коп.;

с какао — 15 коп.;

пломбир в вафельном стаканчике - 19 коп.;

"Каштан" в шоколаде - 28 коп.

Сладости и выпечка

пирожные "Картошка" и "Корзиночка" - 22 коп.;

бублик в школе - 5 коп.;

"Звездочка" с повидлом - 8 коп.;

шоколад "Аленка" - 80 коп.;

конфеты "Горошек" - 1,10 руб/кг;

торт "Киевский" - 3 руб., что считалось роскошью.

Советский "фастфуд"

На улицах продавали горячие пирожки с капустой, картошкой или яйцом - по 4–5 коп. Запивали их газированной водой из автомата:

без сиропа - 1 коп.,

с сиропом — 3 коп. Квас — 3 коп. за стакан или 12 коп. за литр.

В гастрономах можно было выпить стакан сока за 10 копеек — все из одного стеклянного стакана, который просто ополаскивали водой.

Что считалось дефицитом

Дефицит в СССР был не исключением, а нормой. Люди даже не спрашивали о некоторых товарах, потому что знали: их просто не бывает.

В дефиците были:

красная и черная икра;

лимоны и бананы;

апельсины и мандарины (только перед Новым годом);

гречка;

кофе;

сода;

черный молотый перец;

сгущенное молоко;

соленая сельдь.

Зато замороженный хек и скумбрия были в продаже всегда — и по низкой цене.

Парадокс советской торговли

СССР создал уникальную модель: стабильные цены при хроническом дефиците. Одни продукты были доступны всем, другие — только "по блату", а некоторые существовали только в теории. Именно поэтому воспоминания о советских гастрономах — это смесь ностальгии, иронии и удивления, как вообще работала эта система.

