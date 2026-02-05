Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Главное из новости:
- В СССР цены были низкие, но большинство популярных продуктов — в дефиците
- Хлеб, колбаса и мороженое стоили копейки, а гречку, кофе или цитрусовые почти невозможно было купить
- Система сочетала стабильные ценники и пустые полки
Несмотря на распространенный миф о "все дорогое и недоступное" в советских магазинах, реальность была значительно сложнее. Да, дефицит преследовал граждан постоянно, но в то же время многие до сих пор вспоминают "докторскую" по 2,20 и легендарный пломбир за 19 копеек.
Жизнь между пустыми полками и стабильными ценниками создавала особую экономическую атмосферу, где стоимость продуктов могла не меняться десятилетиями, пишет УНИАН.
Фиксированные цены как инструмент системы
В СССР цены печатали прямо на упаковке — чтобы избежать спекуляций и обеспечить "равенство" покупателей. Поэтому советский потребитель точно знал: хлеб в любом магазине будет стоить одинаково, и нет смысла искать дешевле.
Сколько стоили базовые продукты
Условно доступные товары имели такие цены:
- серый хлеб-"кирпичик" - 16 коп.;
- белый — 20 коп.
- круглый батон — 40 коп.
- сахар - 78–84 коп./кг;
- рафинад - 1,04 руб.;
- мука - 46 коп./кг;
- масло - 1,70 руб./л;
- рис - 88 коп./кг;
- гречка - 56 коп./кг, но найти ее было почти невозможно.
Молочный отдел
- молоко - 46 коп. за литр;
- сыр обезжиренный - 46 коп./кг;
- "Днепровский" творог - 1,60 руб./кг;
- сливочное масло - 3,40 руб./кг;
- плавленый сырок "Дружба" - 14 коп.;
- твердый сыр "Голландский" - 2,20 руб. за кг.
Мясо, яйца и колбаса
- мясо - 4,50–4,80 руб./кг;
- суповой набор - 76 коп./кг;
- яйца (10 шт.) - 70 коп.;
- "Чайная" колбаса - 1,60 руб./кг;
- "Докторская" - 2,20 руб./кг;
- "Ветчина московская" - 3,50 руб./кг, поэтому ее покупали редко.
Чай, кофе и другие напитки
Чай "Индийский" считался деликатесом - 95 коп. за 100 г. Кофе был почти недоступен: зерновой стоил 45 рублей за килограмм, поэтому его пили единицы.
Мороженое - культовый продукт эпохи
Очереди за мороженым были привычным явлением, ведь продавали его на развес:
- молочное — 9–11 коп.;
- сливочное в стаканчике — 13 коп.;
- с какао — 15 коп.;
- пломбир в вафельном стаканчике - 19 коп.;
- "Каштан" в шоколаде - 28 коп.
Сладости и выпечка
- пирожные "Картошка" и "Корзиночка" - 22 коп.;
- бублик в школе - 5 коп.;
- "Звездочка" с повидлом - 8 коп.;
- шоколад "Аленка" - 80 коп.;
- конфеты "Горошек" - 1,10 руб/кг;
- торт "Киевский" - 3 руб., что считалось роскошью.
Советский "фастфуд"
На улицах продавали горячие пирожки с капустой, картошкой или яйцом - по 4–5 коп. Запивали их газированной водой из автомата:
- без сиропа - 1 коп.,
- с сиропом — 3 коп. Квас — 3 коп. за стакан или 12 коп. за литр.
В гастрономах можно было выпить стакан сока за 10 копеек — все из одного стеклянного стакана, который просто ополаскивали водой.
Что считалось дефицитом
Дефицит в СССР был не исключением, а нормой. Люди даже не спрашивали о некоторых товарах, потому что знали: их просто не бывает.
В дефиците были:
- красная и черная икра;
- лимоны и бананы;
- апельсины и мандарины (только перед Новым годом);
- гречка;
- кофе;
- сода;
- черный молотый перец;
- сгущенное молоко;
- соленая сельдь.
Зато замороженный хек и скумбрия были в продаже всегда — и по низкой цене.
Парадокс советской торговли
СССР создал уникальную модель: стабильные цены при хроническом дефиците. Одни продукты были доступны всем, другие — только "по блату", а некоторые существовали только в теории. Именно поэтому воспоминания о советских гастрономах — это смесь ностальгии, иронии и удивления, как вообще работала эта система.
