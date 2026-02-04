Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

Инвазивные деревья могут выглядеть красиво, но со временем они начинают вредить двору и окружающей природе.

Деревья, которые никогда не следует сажать во дворе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какие деревья нельзя сажать возле дома

Какие деревья принесут пользу

Выбирая растения для участка, многие ориентируются на внешний вид и неприхотливость. Однако некоторые деревья, несмотря на декоративность, могут нанести серьезный вред двору, саду и окружающей экосистеме.

Речь идет об инвазивных видах, которые быстро распространяются, вытесняют другие растения и со временем превращаются в настоящую проблему.

Об этом предупреждают арбористы и садоводы, мнение которых приводит издание Martha Stewart.

Почему опасно сажать инвазивные деревья

Инвазивные деревья:

быстро разрастаются и дают тысячи семян;

подавляют рост других растений;

нарушают баланс почвы и освещенности;

сложно поддаются удалению даже спустя годы.

Эксперты советуют избегать таких деревьев во дворе, даже если они продаются в питомниках.

Китайская бирючина

Китайскую бирючину часто предлагают как декоративное растение, однако арборист Крис Роддик предупреждает:

"Бирючина выходит за пределы ландшафта и проникает в естественные леса и другие районы".

Ее семена легко разносятся птицами и ветром, из-за чего дерево быстро захватывает территорию и вытесняет местные виды.

Небесное дерево (айлант)

Садовод Мэтт Маттус называет это растение одним из самых агрессивных:

"Одно дерево может распространить до 300 тысяч семян".

Кроме семян, оно размножается корневыми побегами, а даже мелкие остатки корней способны дать новые ростки. Избавиться от него крайне сложно.

Груша Брэдфорда

Несмотря на эффектное весеннее цветение, это дерево считается инвазивным. Оно вытесняет другие виды, нарушает экосистему участка и быстро распространяется без контроля.

Эксперты отмечают, что популярность груши Брэдфорда — одна из причин ее активного распространения.

Норвежский клен

Один из самых распространенных городских деревьев, но при этом — настоящее сорное растение.

По словам Маттуса, норвежский клен активно самосеется, создает плотную тень, мешает росту трав и кустарников из-за поверхностной корневой системы.

Русская олива

Это декоративное дерево долгое время использовалось в озеленении, но сегодня во многих регионах оно запрещено.

Причины:

семена распространяются через плоды и воду;

корневые фрагменты легко приживаются;

дерево вытесняет местную растительность.

Несмотря на запреты, русскую оливу до сих пор можно встретить в продаже.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Черная акация

В естественной среде черная акация полезна — она улучшает почву и дает качественную древесину. Однако на частном участке она быстро выходит из-под контроля.

Эксперты предупреждают, что дерево растет очень быстро, образует колючие заросли, активно распространяется корневыми отпрысками.

Что посадить вместо опасных деревьев

Если вы планируете озеленение двора, лучше выбирать:

местные виды деревьев;

декоративные сорта с контролируемым ростом;

растения, адаптированные к климату и почве региона.

