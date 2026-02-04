Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

Сергей Кущ
4 февраля 2026, 22:43
8
Есть простой способ избавиться от коричневых пятен, не повреждая металл и не требуя дорогих чистящих средств.
Как отмыть посуду из нержавейки
Как отмыть посуду из нержавейки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Почему на нержавейке появляются коричневые пятна
  • Как отмыть нержавейку лимоном

Со временем даже качественная посуда теряет внешний вид: сковородка из нержавейки покрывается коричневыми пятнами, появляется налет и следы перегрева.

Многие считают, что такую посуду уже не спасти, но это не так. Существует простой и безопасный способ, как отмыть сковородку из нержавеющей стали, используя продукт, который есть почти в каждом доме.

видео дня

Почему на нержавейке появляются коричневые пятна

Если вы заметили потемнение или радужные разводы, причины могут быть следующими:

  • пригоревший жир и остатки пищи;
  • минеральные отложения из жесткой воды;
  • перегрев посуды, вызывающий тепловое обесцвечивание.

Важно: такие пятна не опасны, но портят внешний вид и мешают комфортной готовке.

Как очистить сковородку из нержавейки лимоном

Популярный способ чистки показала австралийская блогерша Элль Кресс. Метод подходит даже для очень грязных сковородок из нержавейки и не требует агрессивной химии.

Что понадобится:

  • 1 лимон;
  • кипяток;
  • деревянная ложка;
  • обычная губка.
Как отмыть противень от нагара инфографика
Как отмыть противень от нагара инфографика / Главред

Пошаговая инструкция:

  1. Поставьте сковородку из нержавейки на плиту.
  2. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок прямо в посуду.
  3. Добавьте кипяток так, чтобы он покрывал пятна.
  4. Включите плиту и доведите лимонную воду до кипения (средний огонь).
  5. Когда жидкость закипит, аккуратно потрите пятна деревянной ложкой — налет начнет отслаиваться.
  6. Снимите сковороду с огня, слейте воду, промойте и протрите губкой.

Результат — сковородка выглядит как новая, без царапин и химического запаха.

Почему лимон так хорошо работает

Лимон содержит лимонную кислоту, которая:

  • растворяет минеральные отложения;
  • разрушает пригоревшие жировые остатки;
  • устраняет тепловое обесцвечивание;
  • возвращает нержавеющей стали естественный блеск.

Кроме того, лимон — это натуральное и безопасное средство, которое не повреждает поверхность.

Смотрите видео о том, как отмыть посуду из нержавейки:

@ellekresshealth Don’t throw your stainless steel out if there is brown marks on it until you try this! #stainlesssteel#cleaninghack#fyp♬ original sound - Elle Kress Health | Lifestyle

Вам может быть интересно:

О персоне: Элль Кресс

Элль Кресс — австралийская блогерша, клинический травник и практикующий нутриционист, которая делится контентом о здоровье, питании, образе жизни и семейной повседневности. Она активно ведёт свой TikTok под ником @ellekresshealth, где публикует советы по здоровому образу жизни, рецепты, лайфхаки по домашнему хозяйству, питание и темы, связанные с родительством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

23:05Война
Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:31Энергетика
Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Последние новости

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменить графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

Реклама
22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

Реклама
19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

18:47

Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людейВидео

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

Реклама
16:31

В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

16:30

Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

16:30

РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

16:05

Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

15:49

Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

15:39

"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

15:38

Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

15:35

Загадочная наклейка на авто: водители годами игнорируют важную подсказкуВидео

15:06

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять