Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

Президент США Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров упоминалась также и война России против Украины. Об этом глава Белого дома сообщил в посте в Truth Social.
"Я только что завершил замечательную телефонную беседу с главой Китая Си Цзиньпином. Это был долгий и основательный разговор, в ходе которого мы обсудили много важных тем, в частности торговлю, военные вопросы, мою апрельскую поездку в Китай, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном", - указал он.
Трамп также отметил, что во время разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсуждались вопросы закупок Китаем американской нефти и газа, возможное расширение импорта сельскохозяйственной продукции из США, в частности увеличение поставок сои до 20 млн тонн в текущем сезоне, а также обязательства приобрести 25 млн тонн в следующем.
Отдельно речь шла о поставках авиационных двигателей и ряде других направлений. По его словам, общий тон переговоров был позитивным.
Он подчеркнул, что как межгосударственные контакты с Китаем, так и его личные отношения с президентом Си остаются на очень высоком уровне, и обе стороны осознают важность их сохранения.
"Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с главой КНР Си и Китайской Народной Республикой!", - резюмировал Трамп.
Почему Китаю выгодно продолжение войны России против Украины - мнение эксперта
Как ранее писал Главред, по мнению военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, продолжение войны в Украине выгодно для Китая, ведь способствует поддержанию его экономики за счет производства вооружений и техники для России.
Он отмечает, что, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в КНР, боевые действия позволяют Пекину частично компенсировать потери благодаря военным поставкам. В то же время эксперт предупреждает, что уже в 2026 году Китай может столкнуться с ощутимыми экономическими проблемами.
"Европа не хочет торговать с Китаем, а этот рынок для него критически важен. Поэтому впереди у китайской экономики непростой период", - считает Романенко.
Позиция Китая по войне России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, дети Владимира Путина, по словам оперной певицы, общественной деятельницы и бывшей депутата Госдумы РФ Марии Максаковой, изучают не английский, а китайский язык. Она связывает это с все более глубокой зависимостью России от Китая, которому, по ее мнению, диктатор фактически уступил ключевые интересы на невыгодных условиях.
В то же время в Китае заявляют, что их подход к урегулированию войны России против Украины основан на четырех мирных принципах. Пекин декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, а также необходимость учета законных интересов безопасности каждой страны, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.
Кроме того, Китай может задумываться о возможной смене власти в России. На это, по оценке политолога Игоря Чаленко, указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Эксперт предполагает, что пока Путин пытается скрыть кризис в отношениях с Китаем, в Пекине уже рассматривают российского премьера как потенциального преемника нынешнего руководителя РФ.
