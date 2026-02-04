Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

Трамп сообщил, что во время переговоров с лидером Китая обсуждали широкий спектр вопросов, включая войну России против Украины.

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Президент США Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров упоминалась также и война России против Украины. Об этом глава Белого дома сообщил в посте в Truth Social.

"Я только что завершил замечательную телефонную беседу с главой Китая Си Цзиньпином. Это был долгий и основательный разговор, в ходе которого мы обсудили много важных тем, в частности торговлю, военные вопросы, мою апрельскую поездку в Китай, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном", - указал он. видео дня

Трамп также отметил, что во время разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсуждались вопросы закупок Китаем американской нефти и газа, возможное расширение импорта сельскохозяйственной продукции из США, в частности увеличение поставок сои до 20 млн тонн в текущем сезоне, а также обязательства приобрести 25 млн тонн в следующем.

Отдельно речь шла о поставках авиационных двигателей и ряде других направлений. По его словам, общий тон переговоров был позитивным.

Он подчеркнул, что как межгосударственные контакты с Китаем, так и его личные отношения с президентом Си остаются на очень высоком уровне, и обе стороны осознают важность их сохранения.

"Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с главой КНР Си и Китайской Народной Республикой!", - резюмировал Трамп.

Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Почему Китаю выгодно продолжение войны России против Украины - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, по мнению военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, продолжение войны в Украине выгодно для Китая, ведь способствует поддержанию его экономики за счет производства вооружений и техники для России.

Он отмечает, что, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в КНР, боевые действия позволяют Пекину частично компенсировать потери благодаря военным поставкам. В то же время эксперт предупреждает, что уже в 2026 году Китай может столкнуться с ощутимыми экономическими проблемами.

"Европа не хочет торговать с Китаем, а этот рынок для него критически важен. Поэтому впереди у китайской экономики непростой период", - считает Романенко.

Позиция Китая по войне России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, дети Владимира Путина, по словам оперной певицы, общественной деятельницы и бывшей депутата Госдумы РФ Марии Максаковой, изучают не английский, а китайский язык. Она связывает это с все более глубокой зависимостью России от Китая, которому, по ее мнению, диктатор фактически уступил ключевые интересы на невыгодных условиях.

В то же время в Китае заявляют, что их подход к урегулированию войны России против Украины основан на четырех мирных принципах. Пекин декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, а также необходимость учета законных интересов безопасности каждой страны, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Кроме того, Китай может задумываться о возможной смене власти в России. На это, по оценке политолога Игоря Чаленко, указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Эксперт предполагает, что пока Путин пытается скрыть кризис в отношениях с Китаем, в Пекине уже рассматривают российского премьера как потенциального преемника нынешнего руководителя РФ.

