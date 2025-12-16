Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко

Война в Украине приостановится в 2026 году, но в 2028-м Россия планирует воевать снова, считает генерал Игорь Романенко.

Войну нынешней интенсивности Россия сможет вести до конца 2026 года – генерал Романенко / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом в отставке Игорем Романенко. Общаясь с читателями, он рассказал, ждать ли массового обстрела украинских городов на Рождество и Новый год, что заставит Путина закончить войну, и почему он так "спелся" с Трампом, что будет с войной в 2026 году, есть ли шанс на прекращение боев, а также сколько еще времени может воевать Россия.

Представляем вторую часть чата с Игорем Романенко.

Первую часть разговора с генералом Романенко, в которой он рассказал, какие города станут новыми целями российских войск после Покровска, будет ли российское наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов, что Путин готовит Киеву, а также каковы задачи минимум и максимум России относительно Украины на 2026 год, читайте перейдя по ссылке.

Вопрос: Если сейчас пойти навстречу Путину и отдать всю Донецкую область, в том числе ту ее часть, куда российские войска не дошли, чтобы он мог отрапортовать населению о том, что "цели СВО достигнуты", то он этим удовлетворится, остановится на этом? Или дальше по той же схеме Путин попытается раскрутить нас на Запорожье, Херсон, Днепр, Харьков и т.д.?

Игорь Романенко: Любые соглашения с Россией, не стоят бумаги, на которой они написаны. Она не раз обманывала всех, кем подписывала договоры. В истории Украины тоже есть масса примеров того, как Москва нарушает договоренности.

Однако Трамп сейчас торопится и хочет поскорее остановить войну в Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира и доказать свое мировое лидерство. Кроме того, у Трампа большие внутренние проблемы в США: его рейтинги стремительно падают из-за скандала в связи с "файлами Эпштейна". Даже республиканцы готовы проголосовать за обнародование всех "файлов Эпштейна". Как говорится, если мафию нельзя победить, ее нужно возглавить, потому-то Трамп и сказал, что он поддерживает обнародование этих документов. Но дальше начал делать все, чтобы это замять или переключить внимание американцев на что-то другое. На что? Например, на войну в Колумбии. Однако поскольку объявить войну может только Конгресс США, объявлена борьба с наркотрафиком. И для этой "борьбы" Трамп уже подогнал целый авианосец, самый большой и самый современный.

По словам Романенко, Украина и украинцы мало интересуют Трампа, ему нужна остановка войны на любых условиях / Фото: Офис президента Украины

Однако лучшим вариантом для Трампа была бы остановка войны в Украине на любых условиях. Украина и украинцы его мало интересуют, разве что с точки зрения того, как можно пограбить недра или получить побольше денег, в частности, продавая оружие европейцам, которое они впоследствии передают Украине. Потому не нужно питать иллюзий по поводу Трампа.

Переговорный процесс затягивается, и Трамп винит в этом более слабую сторону – Украину. А санкции, которыми Трамп грозил России, так и не заработали. Даже с санкциями против Лукойла он включил заднюю. Лукойл – это компания, которая замыкается на Путина, и Трамп явно получил от него сигнал, чтобы ее не трогали.

История с санкциями – это игра. Точно так же американцы играли с темой Tomahawk. По поводу передачи этих ракет Украине подняли целую волну, но изначально было ясно, что Трамп на это не пойдет.

Все больше специалистов в сфере безопасности говорят о том, что явно просматривается зависимость Трампа от Путина, которую российская власть активно использует. И мы видим, какие в связи с этим разворачиваются события.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Прокоп: В западной прессе уже появляются сообщения о том, что "мирный план" Трампа, состоящий из сплошных "хотелок" Кремля, вероятнее всего, провалился. Как думаете вы, у Украины есть шанс дать отпор Трампу и Путину и не вляпаться в подобные капитулянтские соглашения с Россией?

Игорь Романенко: Этот план не совсем Трампа. Как мы знаем из записей телефонных разговоров Уиткоффа, разрабатывали его россияне и передали американцам, а Трамп послушно обозвал этот российский план американским.

Количество пунктов сократилось, но это не имеет особого значения – дьявол кроется в деталях. А там осталось немало тяжелых для нас позиций, среди них – вопрос территорий и гарантий безопасности. Украинское военное-политическое руководство требует действенных гарантий безопасности от Запада. Ведь те многочисленные соглашения о гарантиях, которые Украина подписала с европейскими странами, так и не были проведены через парламенты этих стран. Соответственно, они не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Украины.

США могли бы предоставить Украине реальные гарантии безопасности, ведь у них есть такие договоры с другими государствами, например, с Израилем, Японией, Южной Кореей. Но пока американцы на это идти не хотят.

Потому и реализуются ультимативные подходы Путина: Украина должна отдать все, чего хочет Москва, не получая взамен никаких гарантий. Более того, цинично поднимается вопрос о гарантиях со стороны России. Такими темпами нам еще предложат ввести российские войска до Днепра, и только тогда Россия подпишет договор и будет обеспечивать нашу безопасность. У цинизма Путина нет пределов, у цинизма Трампа, к сожалению, тоже.

Цинизму Путина и Трампа нет предела, потому Украине предложили гарантии безопасности со стороны России, отметил Романенко / Фото: kremlin.ru

Мартынюк О. (Днепр): Зеленский сказал о подготовке нового мирного плана, который формируется при участии Европы. Можно ли говорить о том, что нам удалось отбиться от той кремлевской писанины, которую навязывали нам американцы, и сломать этот план Путина-Трампа по втягиванию Украины в ловушку?

Игорь Романенко: Посмотрим, какой план в итоге будет принят. Пока что не принят никакой: ни российский, ни трамповский, ни европейский.

Европа нас вроде бы поддерживает, но на словах. А оказать необходимую сейчас помощь Украине техникой, вооружениями и боеприпасами у европейцев не получается. В связи с этим мы не можем выйти на паритет с противником по вооружениям и технике. Собственных вооружений нам пока не хватает, даже если мы выполним все планы по производству вооружений в этом году, то мы будем обеспечивать себя лишь на 40% (для сравнения – в 2022-м мы обеспечивали себя лишь на 20%). Мы лишь набираем потенциал по обеспечению потребностей Сил обороны Украины.

Все это, безусловно, отражается на положении дел на фронте. Если администрация Байдена раз в две недели поставляла нам помощь техникой и боеприпасами на 2-3 миллиарда долларов, то сейчас Трамп нам вообще не помогает. Только за счет Европы мы получаем определенную помощь, но это гораздо меньше, чем было раньше.

Григорий Т.: Почему, на ваш взгляд, так спелись Трамп и Путин? Чем опасен их тандем для Украины и мира?

Игорь Романенко: Трампу очень близок такой стиль правления, как у Путина. Ему жаль, что он не может в демократических США вести себя так, как "царь" Путин, Си Цзиньпин или арабские шейхи. Во всех этих государствах по-разному, но реализуется авторитарный стиль правления.

Для Трампа главное – нажива, деньги. О его моральных принципах можем делать вывод по количеству судов, которые он переживал и покупал. Вот он и реализует вместе с Путиным то, что мы видим.

Трампу очень близок такой стиль правления, как у Путина, отметил Романенко / Фото: Белый дом

Военные и специалисты в сфере безопасности утверждают, что США воевать с тем же Китаем и его сателлитами невыгодно и неэффективно, поэтому нужно действовать совместно с Европой. Однако у Трампа свое видение, потому он собирается вывести из Европы американский контингент, то есть лишить Европу прикрытия, которое до сих пор обеспечивали американцы.

Возможности Европы, состоящей из множества государств, где решения, в том числе по безопасности, принимаются консенсусом, принципиально отличаются от возможностей Путина. В период сложностей для любого государства централизованное управление более эффективно, нежели демократическое. Демократия хороша для мирного времени, а во время войны эффективнее централизация власти.

Zorro: Насколько вероятно прекращение боевых действий до конца этой зимы? Вообще, на ваш взгляд, война может закончиться в 2026 году, и если да, то чем, какие тут вероятные сценарии?

Игорь Романенко: Наиболее вероятно, что боевые действия приостановятся в 2026 году, и нужно будет выходить на тяжелые компромиссы. А если учесть, что у нас в государстве не выполняются свои "домашние задания" по обеспечению и поддержанию Сил обороны Украины, нам будет непросто.

Говоря о "домашних заданиях", прежде всего, я имею ввиду справедливую мобилизацию. С 2022 года весь этот процесс искорежен и превращен в "бусификацию". Также до сих пор экономика не переведена на военные рельсы, в частности, нет трудового фронта, когда бы население массово привлекалось на работу на военные предприятия. Что бы кто ни думал о первых двух заданиях, однако, дабы они выполнялись, нужно вспомнить, что государство – это все-таки аппарат принуждения, особенно во время войны, и оно действует в интересах большинства граждан.

Если будет приостановка боевых действий, для ротации и замены людей, которые сейчас воюют с 2014 года или встали в строй позже, нужно будет примерно 300-500 тысяч наших граждан. Это серьезное количество. А если учесть, что у нас в стране с 2022 года велась неверная информационная кампания относительно мобилизации, с этим будут большие проблемы.

Вероятнее всего, боевые действия приостановятся в 2026 году, и нужно будет выходить на тяжелые компромиссы, считает Романенко / Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Egor: Сколько лет, на ваш взгляд, Россия способна вести войну нынешней интенсивности?

Игорь Романенко: Войну нынешней интенсивности Россия сможет вести примерно до конца 2026 года. При этом россияне готовятся к войне в 2028 году с отдельными странами НАТО, например, странами Балтии и, возможно, Польшей.

Россия и в 2014-м, и в 2022-м видела, что даже без учета ядерного оружия ее потенциал для ведения войны конвенциональным оружием выше, чем у всех стран Европы. Потому она и развязала войны в Молдове, Грузии и Украине. Однако у Путина есть аппетиты и относительно ряда стран НАТО. Это проявляется уже сейчас в виде групповых залетов беспилотников в воздушное пространство некоторых европейских стран, в частности, Польши. При этом многие страны даже не пытались их сбивать, опасаясь эскалации. А те, кто решался, то сбить получалось лишь единицы российских дронов, тогда как Силы обороны Украины сбивают их сотнями. Страны восточного фланга НАТО сделали выводы и начали готовиться, но процесс этот движется очень медленно.

Россия все это видит и действует соответственно, понимая, что американцы будут сдерживать восточноевропейские страны. Ведь такой подход у США был при Байдене, сохраняется он и сейчас, при Трампе. Да и защищать европейцев американцы не рвутся. Потому некоторые европейские страны были вынуждены просить Украину прислать инструкторов и организовывать совместно систему ПВО. Но поскольку вопрос там решается консенсусом, а там есть Орбан и Фицо, то это нерешаемо. Вот и выходит, что Россия делает то, что хочет, а европейцы слабо этому противодействуют.

Dim-dim: Включится ли активно Китай в переговорный процесс по Украине в 2026 году, и чего ждать от его участия? Китай заинтересован в завершении войны, каком именно, или ему выгоднее под шумок подминать под себя Россию?

Игорь Романенко: Пока выглядит так, что Китаю выгодно продолжение войны. Хотя состояние китайской экономики тоже ухудшается, но война помогает ее поддерживать. Ведь китайцы изготовляют много вооружений и техники для России. Однако в 2026 году Китай ждет непростой экономический период, потому что Европа не хочет торговать с Китаем, а китайцам необходим этот рынок.

Китай начнет действовать и что-то заявлять тогда, когда это будет выгодно ему.

Hugo: Как вы считаете, к каким датам Россия может приурочить новые массовые обстрелы с большим количеством жертв? 25 декабря или новогодняя ночь пройдут спокойно? И какие города Россия будет больше всего терроризировать зимой "шахедами" и ракетами?

Игорь Романенко: Пока не закончилась война, у нас ни один из дней не может быть спокойным. И состояние дел на фронте это подтверждает.

Однако Путин, как старый КГБист, воспитанный на советских подходах, часто пытается приурочить какие-то свои действия к символическим датам. Так, например, Путин использовал в качестве повода для обстрела День Вооруженных сил Украины. Так что для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит.

Тем более, возможности для нанесения ударов у России есть. Поэтому нам нельзя терять бдительность.

Павел, Киев: Путин в очередной раз заговорил о том, что мы должны ему отдать Донбасс, так как это "исторически российские земли". И Трамп поддакивает, параллельно рассказывая нам про Крым, который "с четырех сторон омывается океаном". Почему Украина в ответ не напоминает о том, что Кубань, Воронежская и Курская области – это земли, которые исторически были населены преимущественно украинцами?

Игорь Романенко: Потому что позиция Украины слаба. Если в условиях, когда принимаются решения, мы углубимся в исторические дискуссии, это точно будет не лучшим вариантом и вряд ли поможет нам в ходе переговоров.

Так что, возможно, на международный уровень эту дискуссию выносить не стоит, а внутри государства можно доводить до сведения граждан ту информацию, о которой вы говорите. Впрочем, в нужное время и в нужном месте можно об этом говорить и в общении с представителями других стран. Ведь, как мы видим, американские президенты очень плохо знают мировую географию и историю. Так, например, Трамп, говоря о государствах, где он "закончил" войны, вдруг упоминает Албанию. Да и Буш в географии "плавал".

Таковы реалии: в мире к власти приходят популисты, а самое грустное, что нарастает антиукраинский популизм в некоторых странах. И мы видим, какие последствия это имеет, в том числе, как это сказывается на помощи нашему государству в борьбе за свою независимость.

Наиболее эффективные гарантии безопасности Украине обеспечит только украинская армия, подчеркнул Романенко / Фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Lorrie: Что заставит Путина прекратить войну? Каковы на сегодняшний день слабые места России?

Игорь Романенко: Только сила нашего государства заставит Путина закончить войну. Россия понимает только силу. Я участвовал в переговорах с россиянами и должен сказать: только когда ведешь переговоры сдержанно и стойко, несмотря на все запугивания с их стороны, можно достичь нужных результатов.

Так что усиление потенциала Сил обороны Украины будет способствовать завершению войны. Наиболее эффективные гарантии безопасности Украине обеспечит только украинская армия.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

