РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали люди

Более полусотни спасателей и 14 единиц техники были задействованы на ликвидации пожара.

https://glavred.info/war/rf-atakovala-zaporozhe-dron-popal-v-zhiluyu-mnogoetazhku-postradali-lyudi-10724489.html Ссылка скопирована

В результате атаки на Запорожье вспыхнул пожар в жилом доме / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку

В результате удара возник пожар в квартирах на двух этажах, выгорели четыре квартиры

Пострадали три человека

Под утро 16 декабря российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью. В результате атаки была повреждена жилая многоэтажка.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, жителей верхних этажей эвакуировали из здания.

видео дня

"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "Шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений", — написал Федоров.

Смотрите видео - Последствия атаки РФ по многоэтажке в Запорожье:

Впоследствии начальник Запорожской ОВА уточнил, что возгорание произошло в четырех квартирах дома.

"Квартиры на двух этажах жилого дома выгорели в результате атаки вражеского "Шахеда" по областному центру", — отметил Федоров.

Сначала было известно о двух пострадавших.

"Мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом", — подчеркнул Федоров.

Позже число пострадавших выросло до трех.

В семь часов утра Федоров сообщил, что более полусотни спасателей и 14 единиц техники были задействованы на ликвидации пожара, возникшего в многоэтажке Запорожья в результате атаки вражеского беспилотника.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Накануне российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине. Если раньше обстрелы распределялись относительно равномерно по всей стране, то сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил. Такой подход позволяет сосредоточить большое количество ракет и дронов на одном направлении, создавая чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Какие планы у РФ относительно Запорожья

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что у России всегда была цель захватить областные центры, в частности Запорожье и Днепр. Но у российской армии нет сил для такого наступления.

По его словам, такие планы у России были изначально. Днепр или Запорожье были бы для оккупантов "лакомым кусочком".

""Мы видим, как непросто все складывается на Донбассе, поэтому посмотрим, какой будет динамика дальше, чтобы можно было прогнозировать дальнейшее ведение боевых действий в Запорожской и Днепропетровской областях", - подытожил он", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред