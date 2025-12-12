Укр
У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

Анна Косик
12 декабря 2025, 14:14
Враг прицельно ударил по месту, где находились дети.
Нападение на Сумы
В ОВА сообщили о состоянии детей, которые находились на тренировке

Главное:

  • Россия атаковала Сумщину
  • В Шостке враг ударил дронами по спортивной школе
  • Во время атаки дети находились в здании

Страна-агрессорка Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка в Сумской области. Под удар окупантов попала спортивная школа.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, во время атаки там продолжалась тренировка детей. Он утверждает, что враг прицельно ударил по месту, где находились дети.

Что известно о последствиях атаки

Два российских беспилотника атаковали здание спортивной школы. Всех детей и тренеров удалось оперативно эвакуировать в безопасное место. Предварительно погибших и раненых нет.

"Все последствия атаки уточняются", – добавил Григоров.

Глава ОВА также отметил, что сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской общины. Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

РФ изменила тактику ударов по Украине

Главред писал, что по словам военного обозревателя BILD Юлиана Репке, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей.

Атаки РФ на Сумщину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи.

Ранее, во второй половине ноября, три ударных беспилотника типа "Шахед" атаковали территорию одного из старостатов Сумской общины. В результате атаки произошло возгорание промышленного сооружения и частного сарая.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Накануне, 14 ноября, страна-агрессорка Россия атаковала Сумщину ракетой. Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне применили во время удара ракету "Циркон".

О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

