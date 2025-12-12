Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике

Блу Айви становится точной копией своей звездной матери и является любимицей публики.

https://glavred.info/starnews/nerealnaya-kopiya-beyonse-doch-pevicy-i-dzhey-zi-poyavilas-na-publike-10723391.html Ссылка скопирована

Бейонсе родила троих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Кратко:

Как выглядит дочь Бейонсе и Джей Зи сейчас

Где она появилась

Звездная девочка Блю Айви, дочь популярной американской певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, выглядела точь-в-точь как её мама, Бейонсе, когда посетила матч НБА со своим отцом, Джей-Зи.

Как пишет Page Six, 13-летняя девушка сидела у самой площадки на матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Сан-Антонио Спёрс" в среду на арене Crypto.com Arena.

видео дня

Молодая девушка выглядела модно в широких синих джинсах и кожаной куртке, надетой поверх рубашки Mercedes-Benz.

Бейонсе с детьми / Instagram/beyonce

Она прикрывала лицо черными солнцезащитными очками и дополнила образ босоножками на танкетке и блестящей серебряной сумочкой Diesel. Что касается украшений, Блю носила несколько ожерелий и золотые серьги-кольца.

Темные волосы Блю были уложены длинными прямыми волнами с блондинистым омбре на концах, а её макияж включал тушь, карандаш для губ и замысловатый маникюр. Джей, в свою очередь, был одет более сдержанно в полностью черный ансамбль и черные солнцезащитные очки.

Blu Ivy is gorgeous ? pic.twitter.com/uWSWMcVvaO — Chanel ? (@ChanelB47906896) December 11, 2025

Отец и дочь выглядели очень довольными игрой и были замечены улыбающимися на забавных фотографиях.

Поклонники заполонили социальные сети, сравнивая поразительное сходство Блю с её знаменитой мамой.

"Блю Айви так похожа на свою маму. Я почти подумала, что это Бейонсе", — написал один человек в четверг.

Wild how people used to bully Blue Ivy over her hair, and now she’s out here with some of the healthiest, most gorgeous hair in the game. The carters are thriving I love to see it ✨ pic.twitter.com/YulMge65ze — Niamh? (Fan Acc) ? (@msyonceslay) December 11, 2025

"Блю Айви постепенно становится похожа на свою собственную маму", — согласился второй.

"Бейонсе действительно скопировала и вставила себя, потому что Блю Айви украла всё её лицо", — пошутил один фанат.

"Блю Айви — это версия куклы Барби от Бейонсе, только в стиле Bratz", — добавил другой.

Umm blue Ivy is only 13?? She’s so grown! pic.twitter.com/gys1yT4PtV — Remediosa (@realcurves_beca) December 11, 2025

Дети Бейонсе и Джей Зи

У пары, которая поженилась в 2008 году, также есть 8-летние близнецы Руми и Сир, хотя малыши и их мать не присутствовали на спортивном мероприятии.

Родители троих детей поначалу держали Блю в стороне от внимания общественности в юные годы, но в последнее время ученица средней школы произвела фурор, появившись на нескольких выступлениях Бейонсе.

Блю дебютировала на сцене с поп-звездой в 2023 году на концерте Бейонсе в рамках тура "Renaissance" в Париже. Тогда Блю присоединилась к танцорам на подтанцовке во время исполнения песен Бейонсе "My Power" и "Black Parade".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками самым дорогим. Певица впервые за долгое время решилась полностью показать то, как выглядит ее младшая дочка.

Ранее стало известно о том, что украинскую известную певицу Алину Гросу "засекли" в супермаркете с заметно округлившимся животом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред