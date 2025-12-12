Риск ликвидации Европейского союза: раскрыт неожиданный сценарий

Речь идет не просто о внешнем давлении или попытке влиять на европейские правительства "сверху", а о размывании власти европейских правительств.

Главное из заявлений Горбача:

Есть риск потенциальной ликвидации Европейского Союза

Второй риск - смена власти в странах ЕС на близких к Трампу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил о том, что правительства Владимира Орбана и Роберта Фицо - это первые сигналы формирования российской зоны влияния в Европе.

"Есть и фактор Китая, особенно в отношении Венгрии, но Россия в этом контексте гораздо ближе. Первый и прямо объявленный в тексте американской стратегии риск - это изменение политической конфигурации и потенциальная ликвидация Европейского Союза как интеграционного объединения", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что второй риск - это смена власти в европейских странах на правительства, которые идеологически будут близки к администрации Трампа и сил, которые их поддерживают.

"Их можно назвать правоконсервативными, хотя точнее - праворадикальными или правопопулистскими. Такие правительства ориентировались бы и на Вашингтон, и на Москву, в разных пропорциях в зависимости от страны, но в любом случае - удовлетворяли бы интересы обеих сторон", - указал он.

По его мнению, фактически, это стратегический план США, который был озвучен еще Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции.

"Это все идет оттуда - из того американского идеологического движения: как нам перестроить Европу по образцу Соединенных Штатов? Именно в этом контексте нужно рассматривать и высказывания Дональда Трампа о том, что "Европа движется не туда". – отметил он.

Собеседник считает, что речь идет не просто о внешнем давлении или попытке влиять на европейские правительства "сверху", а о размывании власти европейских правительств изнутри их обществ.

"И здесь важно напомнить: именно этим весь прошлый десяток лет активно занималась Российская Федерация", - добавил Горбач.

Смена баланса безопасности Европы: вероятный сценарий

Постоянные нападки президента США Дональда Трампа на Евросоюз вынудили европейских лидеров задуматься о ранее немыслимом сценарии: о будущем, где Америка перестаёт быть основным гарантом их безопасности, и Европе приходится ускоренными темпами выстраивать собственную оборонную систему. Предвидя уменьшение участия США, руководство ЕС уже начинает проверять, насколько эффективно сможет работать безопасность, основанная на европейском лидерстве.

Ранее сообщалось о том, что США и Россия могут планировать разделение Европы. Американцы и россияне видят в Европе серьезного конкурента, поэтому их цели достаточно похожи.

Как сообщалось ранее, мирный план США может стать "ударом" для Европы. Европейские партнеры и сама Украина могут столкнуться с серьезной угрозой со стороны РФ.

Напомним, Главред писал, что по мнению Александра Сотника, Россия переводит США в роль союзника, поэтому Европе лучше вступить в войну на стороне Украины, чтобы избежать проблем.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

