Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

Мария Николишин
11 декабря 2025, 15:18
116
Некоторые пенсионеры могут получить доплату в размере 2595 гривен.
Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году
Какой будет пенсия в 2026 году / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

  • Минимальная пенсия в 2026 году будет составлять 2595 гривен
  • Пенсионеры могут получить доплату за каждый дополнительный год работы
  • В то же время пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены

Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год, а это значит, что украинские пенсионеры будут получать другие суммы выплат. Подробнее об этом рассказала адвокат по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванна Ковальчук в комментарии Телеграфу.

Так, госбюджет-2026 устанавливает новый прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Новая сумма выросла до 2595 грн - столько будут получать пенсионеры, которые имеют минимальные выплаты.

видео дня

По ее словам, те пенсионеры, которые работали дольше установленного законом стажа, получают доплату - 25 гривен 95 копеек за каждый год работы. Но даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит лишь около 300 грн.

Отдельная категория пенсионеров - это те, кто проживает в Чернобыльской зоне. В следующем году доплата для них возрастет до 2595 грн. Адвокат объяснила, что эта сумма выплачивается дополнительно к основной пенсии и является формой компенсации за проживание на радиационно загрязненных территориях.

"Госбюджет на 2026 год предусматривает, что во время военного положения пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены. Такая максимальная пенсия увеличится от 23 610 до 25 950 гривен. Порядок такого ограничения определяется Кабмином", - пояснила Ковальчук.

Она добавила, что повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты, а на возрастные доплаты в 2026 году могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году
Почему могут приостановить пенсию / Инфографика: Главред

Госбюджет на 2026 год

3 декабря Верховная Рада проголосовала за проект Государственного бюджета на 2026 год. "За" соответствующее решение проголосовало 257 депутатов.

В частности, он предусматривает повышение зарплат учителей в Украине на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

Также вырастет минимальная зарплата с 8 000 грн до 8 647 грн, а почасовая оплата составит 52 грн в час.

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кроме того, в декабре 2025 года часть украинских пенсионерок сможет получить дополнительную доплату. Ее размер - примерно 870 гривен.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсионеры выплаты пенсии новости Украины повышение пенсий госбюджет 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

16:02Мир
Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:27Украина
Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

14:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Последние новости

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Реклама
13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могут планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Реклама
12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

Реклама
09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять