Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

Какой будет пенсия в 2026 году / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Минимальная пенсия в 2026 году будет составлять 2595 гривен

Пенсионеры могут получить доплату за каждый дополнительный год работы

В то же время пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены

Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год, а это значит, что украинские пенсионеры будут получать другие суммы выплат. Подробнее об этом рассказала адвокат по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванна Ковальчук в комментарии Телеграфу.

Так, госбюджет-2026 устанавливает новый прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Новая сумма выросла до 2595 грн - столько будут получать пенсионеры, которые имеют минимальные выплаты.

По ее словам, те пенсионеры, которые работали дольше установленного законом стажа, получают доплату - 25 гривен 95 копеек за каждый год работы. Но даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит лишь около 300 грн.

Отдельная категория пенсионеров - это те, кто проживает в Чернобыльской зоне. В следующем году доплата для них возрастет до 2595 грн. Адвокат объяснила, что эта сумма выплачивается дополнительно к основной пенсии и является формой компенсации за проживание на радиационно загрязненных территориях.

"Госбюджет на 2026 год предусматривает, что во время военного положения пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены. Такая максимальная пенсия увеличится от 23 610 до 25 950 гривен. Порядок такого ограничения определяется Кабмином", - пояснила Ковальчук.

Она добавила, что повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты, а на возрастные доплаты в 2026 году могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.

Почему могут приостановить пенсию / Инфографика: Главред

Госбюджет на 2026 год

3 декабря Верховная Рада проголосовала за проект Государственного бюджета на 2026 год. "За" соответствующее решение проголосовало 257 депутатов.

В частности, он предусматривает повышение зарплат учителей в Украине на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

Также вырастет минимальная зарплата с 8 000 грн до 8 647 грн, а почасовая оплата составит 52 грн в час.

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кроме того, в декабре 2025 года часть украинских пенсионерок сможет получить дополнительную доплату. Ее размер - примерно 870 гривен.

