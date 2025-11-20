Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

Минимальные доходы граждан Украины не покрывают даже базовые расходы.

Кратко:

Средняя пенсия и минимальная зарплата в Украине ниже черты бедности

Семья из двух взрослых и ребёнка до 6 лет должна получать не менее 27 572 грн

Соцгарантии рассчитываются по прожиточному минимуму из госбюджета, а не по фактическому

В Украине размер минимальной зарплаты остаётся ниже необходимого уровня для покрытия базовых потребностей — дефицит составляет около 2,1 тыс. грн. Минимальная пенсия отстаёт от фактического прожиточного минимума для пенсионеров ещё сильнее — почти в 2,8 раза. Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на ответ Минсоцполитики о фактическом прожиточном минимуме в соответствии с ценами по состоянию на сентябрь.

Размеры зарплат и пенсий в Украине не привязаны к реальному прожиточному минимуму. По этому показателю также оценивается уровень бедности. Таким образом:

украинцы даже со средней пенсией(6 436,79 грн) находятся за чертой бедности (6720 грн);

украинцы с минимальной зарплатой (8000 грн) также находятся за чертой бедности (10192 грн).

Чтобы семья из двух взрослых и одного ребенка в возрасте до шести лет могла удовлетворить свои базовые потребности, доход должен составлять не менее 27 572 грн.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн.

Самая высокая средняя пенсия по стране – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).

В то же время средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Таким образом пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн.

Если учитывать только тех, кто вышел на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн - до 6 118,51 грн.

Заместитель министра соцполитики Татьяна Кириенко подчеркнула, что государственные социальные стандарты рассчитываются на основе прожиточного минимума, определяемого Законом о Государственном бюджете, а не на фактических данных.

Справка. Фактический прожиточный минимум – это сумма, которая нужна для того, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины.

Как изменится прожиточный минимум в 2026 году

Как писал Главред, в Украине с 1 января 2026 года установили прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн). Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет отличаться. Об этом говорится в проекте бюджета на сайте парламента.

Украинцы могут остаться без пенсий

Как пишет Politico, уже с апреля Украина может оказаться перед необходимостью резко сокращать социальные расходы - задерживать пенсии, зарплаты бюджетникам, медикам, военным.

В связи с этим Еврокомиссия усиливает работу над тем, чтобы задействовать замороженные российские активы и на их основе сформировать кредитный инструмент для Украины на 140 млрд евро.

Тем временем одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен. Кто имеет право на помощь, читайте в материале: Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии.

