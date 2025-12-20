Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

Главное:
- Россию атаковали беспилотники
- Взрыв прогремел в Новозыбкове
- В результате поражения детонирует склад с БК
В ночь на 20 декабря в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении 27 украинских беспилотников над пятью областями.
В то же время в Сети появилась информация о попадании в важный для российских военных объект в одной из областей, которая была ночью под ударом дронов.
Что поразили дроны
Под атаку беспилотников попал город Новозыбков, что в Брянской области РФ. Там в небо поднялся яркий огонь, который осветил не одну улицу. Об этом сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
В Telegram он написал, что в российском городе был поражен склад боеприпасов, который теперь ярко детонирует.
Между тем местные власти о пожаре на складе БК молчат. Губернатор Брянской области Александр Богомаз лишь заявил, что над территорией области силами ПВО обнаружен и уничтожен один вражеский беспилотник, а пострадавших и разрушений якобы нет.
Смотрите видео последствий атаки на Россию:
Как украинские удары влияют на РФ
Главред писал, что по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние России, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.
"Но на темп ведения войны это особо, к сожалению, влиять не может. Во-первых, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это нам нужно всем осознать и честно признать", - добавил глава ГУР.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 18 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, складу хранения беспилотников и другим объектам российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ.
Накануне, 17 декабря, взрывы прогремели в городах Саратов и Энгельс. Известно о последствиях атаки "на земле". Также в эту ночь громко было в Краснодарском крае, где атакован местный НПЗ.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.
Другие новости:
- Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters
- Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма
- В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред