Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

Украинские войска нанесли удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Силы обороны поразили НПЗ "Славянский" / Колаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Поражен Славянский НПЗ в Краснодарском крае

Нефтебаза "Николаевская" в Ростовской области также поражена, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт"

Также подтверждена атака на буровую установку в Каспийском море 14 декабря

Силы обороны Украины в ночь на среду, 17 декабря, поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.

В результате удара по инфраструктуре НПЗ в Славянске-на-Кубани зафиксированы взрывы и пожар. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что Славянский нефтеперерабатывающий завод мощностью около 5,2 млн тонн в год задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также Силы обороны попали по территории нефтебазы в Ростовской области, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на ВОТ Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков.

По результатам атаки 14 декабря Генштаб подтвердил поражение дронами буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

В результате удара повреждена стационарная платформа, на которой находится эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего все 14 скважин общим объемом 3500 тонн в сутки остановили работу.

Главред писал, что по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве.

Чтобы добиться полного отключения электроэнергии хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ.

Как писал Главред, в ночь на 17 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за атаки украинских беспилотников. По меньшей мере в трех регионах РФ атакованы важные объекты. Примерно в полночь взрывы прогремели в городах Саратов и Энгельс. Предварительно известно о последствиях атаки "на земле", но результаты требуют уточнения. Также громко было в Краснодарском крае, где атакован местный НПЗ.

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Силы обороны Украины ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

Кроме того, Силы обороны нанесли массированный удар по стратегическим и военным целям страны-агрессора России непосредственно на ее территории и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

НПЗ в России / Главред

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

