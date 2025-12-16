Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

График отключения света 17 декабря / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное:

17 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии

Ограничения будут применяться не во всех регионах

В среду, 17 декабря, в Украине вводят графики отключения света. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток в большинстве регионов Украины.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Также энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Свет будут выключать по-новому - что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев считает, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Он отметил, что в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

