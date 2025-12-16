Укр
Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

Анна Подгорная
16 декабря 2025, 15:30
13
Тамару Яценко ждет непростое восстановление.
Тамара Яценко
Тамара Яценко сейчас - что известно об операции актрисы / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Кратко:

  • Тамаре Яценко провели операцию
  • Об этом рассказала Ольга Сумская

Украинская актриса кино и театра Тамара Яценко перенесла серьезную операцию. О проблемах 70-летней Народной артистки рассказала ее коллега - актриса Ольга Сумская.

Так стало известно, что Тамаре Александровне заменили тазобедренный сустав. Впереди ее ожидает длительная реабилитация.

видео дня

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", - отмечает Сумская. Она обратилась к поклонникам с просьбой о финансовой поддержке для Яценко в связи с операцией.

Тамара Яценко перенесла операцию
Тамара Яценко перенесла операцию / фото: facebook.com/osumska
Тамара Яценко, Ольга Сумская
Тамара Яценко и Ольга Сумская / фото: facebook.com/osumska

О персоне: Тамара Яценко

Тамара Яценко - украинская актриса театра и кино. Народная артистка Украины (1993). С 1979 по 2022 год — актриса Киевского молодежного театра (ныне Киевский национальный академический Молодой театр), прима театра. С 2003 по 2005 год — директор и художественный руководитель Киевского колледжа театра и кино. Участвовала в юмористических телешоу "Шоу долгоносиков", "Мамаду", "Веселая хата", сообщает Википедия.

