Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

Мария Николишин
16 декабря 2025, 11:58
Эксперт говорит, что в зоне риска 16-этажные дома советского, постсоветского периода.
Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться
Ситуация со светом и водой в Киеве / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • В Киеве возможен коммунальный коллапс зимой
  • Некоторые высотные дома в случае серьезных аварий могут остаться без воды
  • Ситуация с водой и теплом зависит от внутридомовых насосов

Этой зимой в Киеве возможен коммунальный коллапс не только с электроэнергией, но и с отоплением и водой. Об этом в интервью Главреду заявил ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев.

Он подчеркнул, что отопление и водоснабжение взаимосвязаны.

"Локальные котельные, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ обеспечат подачу теплоносителя. Но самое важное - это обеспечить достаточное давление в сетях, чтобы теплоноситель доставить в каждое домовладение", - говорит эксперт.

По его словам, даже если будут работать газопоршневые установки и генераторы и в сетях будет надлежащее давление, пятиэтажки и девятиэтажки будут с теплом и водой, поскольку это предусмотрено гидродинамической системой, которая планировалась в Киеве и других городах Украины на такую застройку.

"Но большинство современной застройки Киева - это 16-этажные дома советского, постсоветского периода, а также новые жилые комплексы. В них ответственность теплоснабжающей и водоснабжающей компаний заканчивается на счетчике на вводе в дом - на границе баланса", - подчеркнул Игнатьев.

Эксперт добавил, что дальше все зависит от внутридомовых насосов, которые должны обеспечивать управляющая компания или ОСМД.

"Именно эти насосы должны подавать теплоноситель и воду, особенно на верхние этажи. К сожалению, не все управляющие компании и ОСМД ответственно отнеслись к этому вопросу - во многих домах резервных насосов нет, поэтому это также уровень ответственности самого низкого уровня - управления конкретным домом", - заметил он.

Кроме того, Игнатьев считает, что некоторые высотные дома в случае серьезных аварий могут остаться без воды.

Отключение света в Киеве

Нардеп Алексей Кучеренко говорил, что ситуация с электроснабжением в столице этой зимой будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны.

По его словам, реалистичный сценарий - "полсуток со светом, пол без".

"Дефицит зимой может достигать 4 ГВт, что составляет около трети потребностей столицы. Еще 20% стабильно забирает критическая инфраструктура, а остальной ресурс станет предметом борьбы между бизнесом, промышленностью и населением", - подчеркнул он.

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявили, что 16 декабря графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток в большинстве регионов Украины.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы продлятся долго.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт объяснил нюансы

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

