США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

Вашингтон стремится подтолкнуть Киев к быстрому принятию соглашения для завершения войны.

США предложили Украине гарантии уровня НАТО и поставили ультиматум — Politico / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

США предложили Украине гарантии безопасности, близкие по сути к статье 5 НАТО

Предложение сопровождается неформальным ультиматумом

Инициатива стала самой четкой гарантией безопасности, предложенной администрацией Трампа

США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым.

Как пишет Politico, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

"Предложение о так называемых гарантиях, аналогичных статье 5, прозвучало на фоне марафонских переговоров между специальным посланником Стивом Виткоффом, зятем и советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине, поскольку Вашингтон пытается оказать давление на Киев, чтобы тот принял условия, которые положат конец войне", - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без явных гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через некоторое время может снова совершить нападение. Последнее предложение США, по всей видимости, является попыткой развеять эти опасения, а также подтолкнуть Зеленского к быстрым действиям.

"Основой этого соглашения, по сути, являются действительно очень сильные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в статье 5. Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они обсуждаются прямо сейчас, если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение", - заявил высокопоставленный американский чиновник.

Второй американский чиновник заявил, что украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и добиться их ратификации Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после его президентства.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Позиция России

США ожидают, что Россия согласится на соглашение в рамках окончательной сделки, а также позволит Украине вступить в Европейский союз. Однако это может оказаться чрезмерно оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля идти на уступки в мирных переговорах. Кроме того, Москва пока не высказала своего мнения ни по одному из новых соглашений, разрабатываемых в Европе в последние несколько дней.

"Мы считаем, что Россия в рамках окончательного соглашения примет все эти условия, которые позволят Украине стать сильной и свободной. Россия в рамках окончательного соглашения дала понять, что она открыта для вступления Украины в ЕС", — заявил второй американский чиновник.

Неясно, когда и как администрация Трампа представит Москве новые подробности. В понедельник Кремль заявил, что ожидает получить от американской стороны обновленную информацию о ходе берлинских переговоров.

На вопрос о том, могут ли переговоры завершиться к Рождеству, Песков ответил, что попытка предсказать потенциальные сроки заключения мирного соглашения — это "неблагодарное дело".

Вопросы оккупированных территорий

Один из американских чиновников заявил, что переговоры были сосредоточены на многих конкретных территориальных вопросах. По его словам, в настоящее время разрабатывается, но еще не доработано предложение о разделении Россией и Украиной контроля над Запорожской атомной электростанцией, при котором каждая страна будет получать половину вырабатываемой ею энергии.

Американские чиновники избегали конкретных деталей относительно того, как они планируют преодолеть другие разногласия в территориальных спорах. Они заявили, что оставили Зеленскому "интересные идеи" о том, как это сделать.

После того как Зеленский ответит на предложения, Виткофф и Кушнер обсудят этот вопрос с Россией.

"Мы очень довольны достигнутым прогрессом, в том числе и в отношении территорий", — заявил первый чиновник.

Далее США созовут рабочие группы, вероятно, в Майами в эти выходные, где военные чиновники будут тщательно изучать карты для решения оставшихся территориальных вопросов.

"Мы считаем, что, вероятно, решили… 90 процентов проблем во взаимоотношениях Украины и России, но есть еще некоторые вопросы, которые необходимо урегулировать", — заявил первый американский чиновник.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Как заявил президент США Дональд Трамп, временных ограничений для достижения мира нет.

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

