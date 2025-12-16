Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

Основные факты:
- Стрый становится новой туристической точкой благодаря локациям, связанным с юностью Степана Бандеры
- Город предлагает компактный исторический маршрут, сочетающий бандеровскую тематику с более широким контекстом Галичины
Хотя родился Степан Бандера на современной Ивано-Франковщине, именно Стрый на Львовщине стал для него городом юности. Здесь он жил в 1919-1927 годах, учился в гимназии и приобщался к пластовому движению. Сегодня Стрый постепенно превращается в важный пункт исторических маршрутов, привлекая туристов, которые стремятся почувствовать атмосферу Галичины и узнать больше о жизни проводника ОУН, пишет info-ua.net.
Музей семьи Бандер - главная локация города
На улице Львовской, 20 расположена мемориальная усадьба семьи Бандер, открытая в 2010 году. Именно здесь юный Степан жил в доме деда Михаила. Экспозиция музея рассказывает о его детских и школьных годах, пластовой деятельности, семье, а также содержит личные вещи и документы. Вокруг - ухоженный сад и небольшой парк, создающие атмосферу спокойствия.
Краеведческий музей "Верховина"
Еще одна важная остановка - музей "Верховина", который работает в вилле адвоката Евгения Олесницкого, построенной в 1899 году. Здесь хранится около 26 тысяч экспонатов: от археологии и этнографии до материалов об освободительной борьбе, УПА и художников края. Здание в стиле сецессии с элементами историзма само по себе является архитектурным памятником.
Мемориалы и символы города
Для тех, кто интересуется историей борьбы за независимость, стоит посетить мемориальный комплекс "Борцам за свободу Украины". Он создан на месте бывшей городской тюрьмы, где удерживали и казнили политзаключенных, в частности во время расстрелов 1941 года.
На улице Шевченко туристы могут увидеть памятник трем украинским будителям - Шевченко, Франко и Лесе Украинке, а также Народный дом начала ХХ века, возведенный по проекту Ивана Левинского.
Стрый как "город историй"
Современные туры объединяют эти локации в единый маршрут, дополняя его прогулками по площади Рынок, храмам и паркам. Стрый - компактный город, где за несколько часов можно пройти путь от семейной истории Бандеры до более широкого контекста Галичины.
Смотрите видео, почему туристу стоит поехать в Стрый:
Другие новости:
- Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатства
- Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было
- Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи
Степан Бандера
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред