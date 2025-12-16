Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

Стрый известен как город юности Степана Бандеры.

https://glavred.info/culture/turisty-udivlyayutsya-uznav-pravdu-gde-na-samom-dele-vyros-stepan-bandera-10724327.html Ссылка скопирована

Далеко не все знают, что Степан Бандера не из Львова / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Основные факты:

Стрый становится новой туристической точкой благодаря локациям, связанным с юностью Степана Бандеры

Город предлагает компактный исторический маршрут, сочетающий бандеровскую тематику с более широким контекстом Галичины

Хотя родился Степан Бандера на современной Ивано-Франковщине, именно Стрый на Львовщине стал для него городом юности. Здесь он жил в 1919-1927 годах, учился в гимназии и приобщался к пластовому движению. Сегодня Стрый постепенно превращается в важный пункт исторических маршрутов, привлекая туристов, которые стремятся почувствовать атмосферу Галичины и узнать больше о жизни проводника ОУН, пишет info-ua.net.

видео дня

Музей семьи Бандер - главная локация города

На улице Львовской, 20 расположена мемориальная усадьба семьи Бандер, открытая в 2010 году. Именно здесь юный Степан жил в доме деда Михаила. Экспозиция музея рассказывает о его детских и школьных годах, пластовой деятельности, семье, а также содержит личные вещи и документы. Вокруг - ухоженный сад и небольшой парк, создающие атмосферу спокойствия.

Краеведческий музей "Верховина"

Еще одна важная остановка - музей "Верховина", который работает в вилле адвоката Евгения Олесницкого, построенной в 1899 году. Здесь хранится около 26 тысяч экспонатов: от археологии и этнографии до материалов об освободительной борьбе, УПА и художников края. Здание в стиле сецессии с элементами историзма само по себе является архитектурным памятником.

Мемориалы и символы города

Для тех, кто интересуется историей борьбы за независимость, стоит посетить мемориальный комплекс "Борцам за свободу Украины". Он создан на месте бывшей городской тюрьмы, где удерживали и казнили политзаключенных, в частности во время расстрелов 1941 года.

На улице Шевченко туристы могут увидеть памятник трем украинским будителям - Шевченко, Франко и Лесе Украинке, а также Народный дом начала ХХ века, возведенный по проекту Ивана Левинского.

Стрый как "город историй"

Современные туры объединяют эти локации в единый маршрут, дополняя его прогулками по площади Рынок, храмам и паркам. Стрый - компактный город, где за несколько часов можно пройти путь от семейной истории Бандеры до более широкого контекста Галичины.

Смотрите видео, почему туристу стоит поехать в Стрый:

Другие новости:

Степан Бандера Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред