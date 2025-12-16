Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

Эксперты рассказали, как сохранить заряд автомобильного аккумулятора во время длительного простоя.

Когда стоит отключать батарею или подключать trickle charger для поддержания заряда / коллаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сохранить заряд аккумулятора во время длительного отпуска

Влияет ли отключение батареи на настройки GPS и радио

Какие альтернативы: запуск авто знакомыми или соседями раз в неделю

Если автомобиль планируется оставить на неделю или больше, встает вопрос: нужно ли отключать аккумулятор, чтобы он не разрядился за время отсутствия владельца.

Главред решил рассказать, как сохранить аккумулятор автомобиля заряженным и избежать проблем.

Состояние батареи и продолжительность простоя

По данным ресурса Jalopnik, все зависит от состояния батареи и длительности простоя.

"В среднем автомобильный аккумулятор способен сохранять заряд от двух до четырех недель, хотя ключевую роль играет его возраст и общее состояние. Батареи старше трех лет разряжаются быстрее, особенно в современных авто, где даже при выключенном двигателе электроника продолжает потреблять энергию", - отмечают эксперты.

Что советуют эксперты

Даже при выключенном авто небольшое количество энергии потребляют часы, ЭБУ и видеорегистраторы. Поэтому в случае отсутствия более 4-6 недель специалисты советуют либо выключить аккумулятор, либо подключить его к trickle charger - устройству для поддержания заряда.

"Некоторые автопроизводители советуют отключать аккумулятор после шести недель простоя независимо от типа силовой установки - бензиновой, дизельной или гибридной. В гибридных авто речь идет только о 12-вольтовой батарее, а не о высоковольтной системе", - добавляют эксперты.

Также важно учитывать условия хранения: высокая или низкая температура ускоряет разряд. Рекомендуется оставлять авто в сухом и прохладном месте и убедиться, что все осветительные приборы и аксессуары выключены.

Недостатки отключения батареи

Отключение аккумулятора помогает сохранить его заряд и продлить срок службы, но имеет и недостатки. "Снятие и повторное подключение батареи может быть сложным и потенциально опасным для людей без опыта. Кроме того, скорее всего, сбросятся настройки радио, GPS и других систем, а охранные функции и бесключевой доступ временно не будут работать", - предупреждают эксперты.

В качестве альтернативы водители могут просить знакомых или соседей запускать двигатель раз в неделю, чтобы поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.

