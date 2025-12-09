Пробег не приговор: ТОП-5 седанов с дизельными двигателями, которые не подведут

Вы узнаете:
- Какие дизельные седаны стоит покупать в Украине
- Чем каждая из моделей выгодно отличается от других
- На что обращать внимание при покупке популярных авто
Сегодня на рынке автомобилей в Украине в тренде гибридные и электрические кроссоверы, но дизельные седаны до сих пор пользуются популярностью среди водителей, которые ценят экономичность и долговечность. Эксперты портала Твоя Машина исследовали украинский рынок и составили рейтинг из 5 моделей, которые заслужили доверие водителей за последние годы.
Главред решил рассказать о надежных моделях
BMW 3 Series (F30) 2.0d / 3.0d
Этот немецкий седан известен сочетанием динамики и экономии топлива. Двигатели N47 с цепным приводом ГРМ способны проходить сотни тысяч километров без серьезных вмешательств.
Механик из сервиса советует:
"Своевременная замена масла и фильтров позволяет эксплуатировать авто без проблем десятилетиями."
Volkswagen Passat B8 2.0 TDI
Passat B8 привлекает своей простотой и надежностью. Двигатель EA288 с системой впрыска нового поколения и турбиной с регулируемой геометрией способен служить более 350 тысяч километров при регулярном уходе.
Mercedes-Benz E-Class (W213) 2.0 / 2.2 CDI
Автоподборщики из Харькова отмечают: "Дизели OM651 и OM654 - это настоящая находка для любителей надежности. В сочетании с коробкой 9G-Tronic E-Class легко проходит полмиллиона километров. "
Кроме выносливости, автомобиль ценится за комфортную езду и мощность двигателя.
Mazda 6 2.2 Skyactiv-D
Японский дизель имеет плавный ход, мягкую тягу и низкий расход топлива. Эта модель подходит для украинских дорог, поскольку не слишком требовательна к качеству топлива и при этом обеспечивает приятную динамику.
Skoda Superb 2.0 TDI
Легендарный чешский седан ценится за простоту и доступность в обслуживании. Дизельный мотор VAG показал себя надежным в разных условиях, но стоит проверять степень износа, ведь многие авто использовались как такси.
Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
