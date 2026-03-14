Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

Избавиться от запаха секонда можно быстро и без ущерба для ткани, если знать проверенные методы.

Как стирать вещи из секонд-хенда - как быстро избавиться от запаха секонд-хенда/ Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как убрать запах сигаретного дыма

Как убрать запах секонд-хенда с одежды

Вреден ли запах секонд-хенда

Как стирать вещи из секонд-хенда

Покупка вещей в секонд-хенде — отличный способ найти уникальную одежду по доступной цене и одновременно поддержать экологический тренд повторного использования. Однако главной проблемой часто становится резкий запах формальдегида, которым обрабатывают ткани для дезинфекции.

Главред собрал проверенные методы, которые помогают быстро и эффективно избавиться от резкого запаха.

Чем вывести запах из секонд-хенда - нашатырный спирт

Специалисты называют аммиак одним из самых эффективных средств против формальдегида, пишет Dostup. Для приготовления раствора нужно развести от 20 до 40 миллилитров нашатырного спирта в пяти литрах теплой воды. Хлопковые вещи достаточно замочить на один час, а синтетические материалы требуют более длительного воздействия — примерно шесть часов. После этого одежду рекомендуем хорошо проветрить на свежем воздухе, а уже потом стирать в стиральной машине.

Как избавиться от запаха с деликатных тканей

Если вещь требует особо бережного ухода, стоит использовать более мягкий раствор. В пяти литрах воды разводят 100 миллилитров столового уксуса, добавляют столовую ложку соды и щепотку соли. Одежду замачивают в этом растворе на несколько часов, после чего переходят к стандартной стирке. Такой метод хорошо подходит для тонких и деликатных тканей, которые не выдерживают агрессивной обработки.

Как стирать вещи из секонд-хенда

После нейтрализации запаха важно правильно выстирать вещь. Если ярлык позволяет, стоит выбрать температуру 60°C — горячая вода лучше вымывает остатки химикатов. Двойное полоскание поможет полностью избавиться от посторонних веществ. Кондиционер для белья можно добавлять только после того, как запах формальдегида исчез, иначе он просто смешается с неприятным запахом.

Термическая обработка и проветривание

Горячий пар способен проникать глубоко в структуру ткани и выводить запах вместе с конденсатом. Это особенно полезно для плотных материалов. Не менее эффективна классическая проветривание: оставьте вещь на один-два дня на свежем воздухе под солнечными лучами. Ультрафиолет действует как природный дезинфектор и помогает избавиться от остатков запаха.

Методы для вещей, которые нельзя стирать

Некоторые покупки из секонд-хенда — например, кашемировые пальто или кожаная обувь — нельзя стирать в стиральной машине. В таких случаях помогут абсорбенты. Активированный уголь или даже обычные чайные пакетики, положенные в карманы или внутрь обуви, способны впитывать часть запаха. Еще один способ — замораживание. Вещь кладут в пакет и оставляют в морозилке на ночь. Низкие температуры уничтожают бактерии и значительно ослабляют неприятный запах.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика: Главред

Доступ Доступ.Медиа — это независимое региональное онлайн-издание, работающее в Кропивницком и Кировоградской области. Оно освещает местные новости, общественно важные темы, культурные события и проводит журналистские расследования.

