Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

Инна Ковенько
24 декабря 2025, 02:11
Рассказываем, как вручную стирать деликатные вещи и сохранить их вид надолго.
Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как стирать вещи вручную
  • Как стирать свитер вручную
  • Как правильно сушить одежду

Ручная стирка кажется устаревшей практикой, но для деликатных вещей она остается единственным способом сохранить их вид и долговечность. Одежду с пометкой "только для ручной стирки" не стоит рисковать бросать в машинку, даже один цикл может привести к усадке, потере формы или появлению зацепок. Об этом отмечает Southern Living.

Главред расскажет, как стирать деликатную одежду вручную, чтобы не испортить ее.

Как стирать вещи вручную

Прежде всего рекомендуем внимательно читать этикетки, они содержат символы и инструкции, которые подскажут, можно ли стирать вещь вручную или лучше отдать ее в химчистку. Особенно осторожно следует обращаться с шелком, шерстью, кашемиром, кружевом и вещами с бисером или вышивкой - эти материалы требуют деликатного ухода.

Для ручной стирки используйте мягкое средство в небольшом количестве. Избыток мыла затруднит полоскание и может повредить ткань. Важно также подготовить чистую раковину или ванну, чтобы избежать контакта с остатками других средств.

Выверните вещи наизнанку и разделите их по цветам. Вода должна быть холодной или чуть теплой, так цвета останутся яркими. Замочите одежду на 10-30 минут, после чего осторожно прополощите, избегая резких движений. Полоскать нужно несколько раз, пока не исчезнут остатки моющего средства.

Как высушить одежду после стирки

Сушка зависит от веса и типа ткани. Легкие вещи можно развешивать, а тяжелые - раскладывать на полотенце, чтобы они не потеряли форму. Вязаные изделия следует всегда сушить горизонтально, а бюстгальтеры восстановите до правильной формы перед сушкой.

Как вывести пятна на деликатной одежде

Если нужно вывести пятно, не трите ткань. Нанесите немного пятновыводителя, оставьте на несколько минут и промойте водой. Это поможет избежать повреждения структуры материала.

Что такое SouthernLiving?

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга.

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

