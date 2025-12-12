Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

Эксперты рассказали, какой выбирать режим стирки для тканевых ботинок и кроссовок.

Эксперты советуют проверять этикетки и материалы обуви перед стиркой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как подготовить обувь к стирке в машинке

Какие материалы обуви нельзя стирать в машинке

Какие лайфхаки экспертов помогают сохранить обувь чистой

Пара грязной обуви может испортить любой образ, но прежде чем от нее отказываться, стоит попробовать ее очистить в стиральной машине. По советам экспертов из Martha Stewart, правильная стирка позволяет сохранить кроссовки и тканевые ботинки чистыми и ухоженными без риска повреждений.

Главред решил рассказать о проверенных методах и лайфхаках, которые помогут ухаживать за обувью в домашних условиях.

Проверка обуви перед стиркой

Эксперты советуют сначала проверить этикетку внутри обуви или инструкции производителя, чтобы убедиться, что ее можно стирать в машинке. Стоит избегать стирки обуви из пористых материалов, таких как кожа и замша, хотя небольшие кожаные вставки обычно разрешаются.

Необходимые материалы

Сетчатый мешок для стирки или старая наволочка

Чистая ткань или сухая нейлоновая щетка или сухая нейлоновая щетка

Дезинфицирующий спрей для дезинфекции

Стиральный порошок

Старые полотенца

Хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию)

Бумажные полотенца (по желанию)

Подготовка обуви

Эксперт по бытовой технике Ли Гилберт отмечает:

"Шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными". Она советует стирать их отдельно вручную или вместе с обувью в сетчатом мешке.

Перед стиркой обязательно удалите грязь влажной тряпкой или нейлоновой щеткой. По словам Гилберт: "Слишком загрязненные кроссовки могут забить машину, если не очистить их заранее".

Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует применять пятновыводитель экономно и проверять его на незаметном участке.

Стирка в стиральной машине

Поместите обувь и шнурки в сетчатый мешок или наволочку и плотно закройте ее. Чтобы уменьшить ударную нагрузку, добавьте несколько старых полотенец в барабан.

Для сильно загрязненных тканевых ботинок можно добавить раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1 через дозатор моющего средства. В противном случае просто добавьте стиральный порошок и выберите деликатный цикл с холодной водой.

Уход за стельками

Пока идет стирка, позаботьтесь о стельках: опрыскайте их дезинфицирующим спреем и аккуратно почистите нейлоновой щеткой.

Следуя этим советам, ваша обувь останется чистой и ухоженной, а рекомендации экспертов из Martha Stewart обеспечивают безопасный и эффективный процесс стирки.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

