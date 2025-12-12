Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

Вы узнаете:
Пара грязной обуви может испортить любой образ, но прежде чем от нее отказываться, стоит попробовать ее очистить в стиральной машине. По советам экспертов из Martha Stewart, правильная стирка позволяет сохранить кроссовки и тканевые ботинки чистыми и ухоженными без риска повреждений.
Главред решил рассказать о проверенных методах и лайфхаках, которые помогут ухаживать за обувью в домашних условиях.
Проверка обуви перед стиркой
Эксперты советуют сначала проверить этикетку внутри обуви или инструкции производителя, чтобы убедиться, что ее можно стирать в машинке. Стоит избегать стирки обуви из пористых материалов, таких как кожа и замша, хотя небольшие кожаные вставки обычно разрешаются.
Необходимые материалы
- Сетчатый мешок для стирки или старая наволочка
- Чистая ткань или сухая нейлоновая щетка или сухая нейлоновая щетка
- Дезинфицирующий спрей для дезинфекции
- Стиральный порошок
- Старые полотенца
- Хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию)
- Бумажные полотенца (по желанию)
Подготовка обуви
Эксперт по бытовой технике Ли Гилберт отмечает:
"Шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными". Она советует стирать их отдельно вручную или вместе с обувью в сетчатом мешке.
Перед стиркой обязательно удалите грязь влажной тряпкой или нейлоновой щеткой. По словам Гилберт: "Слишком загрязненные кроссовки могут забить машину, если не очистить их заранее".
Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует применять пятновыводитель экономно и проверять его на незаметном участке.
Стирка в стиральной машине
Поместите обувь и шнурки в сетчатый мешок или наволочку и плотно закройте ее. Чтобы уменьшить ударную нагрузку, добавьте несколько старых полотенец в барабан.
Для сильно загрязненных тканевых ботинок можно добавить раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1 через дозатор моющего средства. В противном случае просто добавьте стиральный порошок и выберите деликатный цикл с холодной водой.
Уход за стельками
Пока идет стирка, позаботьтесь о стельках: опрыскайте их дезинфицирующим спреем и аккуратно почистите нейлоновой щеткой.
Следуя этим советам, ваша обувь останется чистой и ухоженной, а рекомендации экспертов из Martha Stewart обеспечивают безопасный и эффективный процесс стирки.
