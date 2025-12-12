Укр
Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2025, 19:57обновлено 12 декабря, 21:00
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
Графики отключения света на 13 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • В Киеве и Киевской области 13 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 13 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 3:30 до 7:00;
  • с 14:00 до 17:30;
  • очередь 1.2:
  • с 3:30 до 7:00;
  • с 14:00 до 21:00;
  • очередь 2.1:
  • с 3:30 до 7:00;
  • с 14:00 до 17:30;
  • очередь 2.2:
  • с 3:30 до 10:30;
  • с 14:00 до 17:30;
  • очередь 3.1:
  • с 7:00 до 10:30;
  • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 3:30;
  • с 7:00 до 10:30;
  • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 4.1:
  • с 7:00 до 10:30;
  • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 4.2:
  • с 7:00 до 14:00;
  • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 5.1:
  • с 00:00 до 3:30;
  • с 10:30 до 14:00;
  • с 12:00 до 24:00;
  • очередь 5.2:
  • с 00:00 до 3:30;
  • с 10:30 до 14:00;
  • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 00:00 до 3:30;
  • с 10:30 до 17:30;
  • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 6.2:
  • с 00:00 до 7:00;
  • с 10:30 до 14:00;
  • с 21:00 до 24:00.

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1 :
  • с 04:30 до 8:00;
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 1.2:
  • с 00:00 до 1:00;
  • с 4:30 до 8:00;
  • с 15:00 до 21:00;
  • очередь 2.1:
  • с 4:30 до 11:30;
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 2.2:
  • с 4:30 до 8:00;
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 3.1:
  • с 00:00 до 1:00;
  • с 8:00 до 11:30;
  • с 18:30 до 22:00;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 1:00;
  • с 8:00 до 15:00;
  • с 18:30 до 22:00;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 1:00;
  • с 8:00 до 11:30;
  • с 18:30 до 22:00;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 4:30;
  • с 8:00 до 11:30;
  • с 18:30 до 22:00;
  • очередь 5.1:
  • с 1:00 до 4:30;
  • с 11:30 до 18:30;
  • с 22:00 до 24:00;
  • очередь 5.2:
  • с 1:00 до 4:30;
  • с 11:30 до 15:00;
  • с 22:00 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 01:00 до 4:30;
  • с 11:30 до 15:00;
  • с 22:00 до 24:00;
  • очередь 6.2:
  • с 1:00 до 8:00;
  • с 11:30 до 15:00;
  • с 22:00 до 24:00.

Свет будут выключать по-новому - заявление правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы, и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

