Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

Ключевые тезисы:
- В Южной оперативной зоне продолжаются активные боевые действия
- Силы обороны Украины удерживают обозначенные рубежи
- Главные приоритеты — освобождение территории и сохранение жизней воинов
Силы обороны Украины в Южной оперативной зоне продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он рассказал, что посетил Южную оперативную зону, где в настоящее время продолжаются активные боевые действия, и встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
"Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, о текущей обстановке и действиях в определенных районах. Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Главнокомандующий отметил, что на месте отдал распоряжения для решения проблемных вопросов. Также обсудил варианты и перспективы дальнейших действий.
"Наши приоритеты — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", — подытожил Сырский.
Ситуация на фронте – последние новости
Как сообщал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций.
Аналитический проект DeepState заявлял, что армия страны-агрессора РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км².
Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.
О личности: Александр Сырский
Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред