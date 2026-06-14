Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

О чем вы узнаете:
- Почему в СССР добавляли соль в пиво
- Как соль помогала скрывать недостатки напитка
Сегодня украинцы имеют доступ к огромному разнообразию пива — от классических светлых сортов до крафтовых нефильтрованных напитков. Однако в советское время выбор был значительно скромнее, а качество пива нередко вызывало нарекания. Именно тогда среди любителей этого напитка возникла необычная привычка — посыпать края кружки или даже само пиво солью. Главред расскажет о том, зачем на самом деле добавляли соль в пиво в СССР.
Как пишет издание OBOZ.UA, такая традиция появилась не из-за особых гастрономических предпочтений, а из-за реалий того времени: дефицита продуктов, проблем с качеством пива и уловок продавцов. Эксперты называют три основные причины, почему соль стала популярным дополнением к напитку.
Соль вместо закусок
Сегодня к пиву можно приобрести десятки видов закусок — от соленых орешков и мясного джерки до сушеной рыбы. В Советском Союзе такого выбора не было. Специальные пивные закуски в свободной продаже встречались крайне редко.
Чтобы разнообразить вкус напитка и компенсировать отсутствие привычных закусок, люди использовали обычную поваренную соль.
Соль скрывала недостатки пива
Советское пиво часто имело кисловатый вкус и выраженную горечь. Причиной могли быть нарушения технологии производства или ненадлежащие условия хранения.
Соль действовала как природный усилитель вкуса: она помогала уменьшить ощущение чрезмерной кислотности и частично маскировала неприятный привкус напитка.
Видео о том, как в СССР варили пиво, можно посмотреть здесь:
Как покупатели боролись с недоливом
Еще одной причиной популярности соли стала борьба с избыточной пеной. В некоторых советских пивных продавцы наливали напиток так, чтобы в кружке образовывалось много пены. Из-за этого фактический объем пива мог быть меньше оплаченного.
Посетители заметили, что соль помогает быстрее осадить пену. Когда она исчезала, становился хорошо заметен реальный уровень напитка в кружке. В случае недолива покупатели могли требовать долить пиво до нужного объема.
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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