"Макияж не спасёт ситуацию": в сети разгорелся спор из-за послеродовых изменений

Украинцы объяснили, почему после родов некоторые женщины заметно меняются.

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Мамы после рождения ребенка восстанавливаются месяцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему некоторым женщинам долго приходится возвращаться к своей добеременной форме

Сколько времени нужно женщине на восстановление после родов

После родов женщины переживают естественный процесс восстановления организма. Этот этап часто сопровождается неприятными для новоиспечённых мам изменениями, особенно если женщины самостоятельно ухаживают за детьми.

Главред узнал, что в Threads продолжается активное обсуждение этих изменений. Пользовательница под ником ksu.tymchenko написала, что не понимает, почему молодые девушки, которые были стройными и ухоженными до родов, после рождения ребенка выглядят, по её мнению, неряшливо.

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"В последнее время замечаю молодых девушек, которые до родов были стройными и ухоженными, а после родов имеют лишний вес, выглядят неряшливо и на 10 лет старше своего возраста. Я всё понимаю, но вам самим не хочется вернуться к тому внешнему виду, который был до родов? Просто сделать красивый макияж здесь уже не спасёт ситуацию", - написала она.

Пост в Threads / фото: скриншот

Реакция сети

В комментариях украинцы объяснили, что у молодых мам есть желание выглядеть лучше, но из-за ряда проблем, таких как постоянный стресс, недосыпание и отсутствие свободного времени, женщины не могут быстро вернуться к дородовому состоянию.

"Есть такое явление, как бэби-блюз или, что ещё хуже, послеродовая депрессия. Отсутствие помощи - банально, чтобы оставить ребёнка и сходить к врачу. Где уж тут время на макияж. Поверьте, каждая женщина хотела бы вернуть себе дородовой вид, но порой есть факторы, о которых упоминали выше", - написала nusya_kosiak.

Комментарий под постом / скриншот

Под постом также оставили комментарии мужчины. Они отметили, что все женщины после рождения детей прекрасны, независимо от того, как изменилась их внешность.

"Слава и честь женщинам, которые рожают. И неважно, как они выглядят после, они априори прекрасны", - написал svydyniuk_oleksandr.

Комментарий под постом / скриншот

Сколько времени занимает послеродовое восстановление женщины

На YouTube-канале "Хочу быть мамой" ведущая Таня Ли спросила у акушера-гинеколога Людмилы Нестерчук, через сколько времени после родов женщина полностью восстанавливается.

Врач отметила, что это зависит от нескольких факторов. Прежде всего, следует учитывать, какими были роды. После физиологических родов физическое восстановление женщины происходит в течение 6–8 недель.

"Это первое восстановление. А сам организм восстанавливается дольше... Нужно хотя бы 1,5 года, чтобы женщина полностью восстановилась. Мы же не забываем и о том, что есть грудное вскармливание, при котором также происходит перераспределение ресурсов организма, и пока гормональный фон не стабилизируется, на это нужно время", - подчеркнула Нестерчук.

Смотрите видео о восстановлении после родов:

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О персоне: Людмила Нестерчук Людмила Нестерчук - акушер-гинеколог с более чем 18-летним стажем работы. В соцсетях делится информацией о беременности и родах. В Instagram на страницу врача подписаны более 52 тысяч пользователей.

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