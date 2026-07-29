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Зеленский сказал, кто на самом деле срывает мирные переговоры

Анна Ярославская
29 июля 2026, 07:30
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Президент Украины в интервью Fox News объяснил, почему переговоры о прекращении огня до сих пор не начались.
Путин, Зеленский
Путин отказывается вести переговоры даже о перемирии - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ключевые тезисы:

  • Путин отказывается от переговоров даже о временном перемирии
  • Трамп и европейцы хотят остановить войну, Путин - нет
  • Украина рассчитывает на санкционный закон Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным препятствием для завершения войны остается диктатор РФ Владимир Путин, который отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине.

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"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет", - заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно предлагает России остановить боевые действия хотя бы на ограниченный период, чтобы дать дипломатам возможность вести переговоры, однако наталкивается на отказ.

"Мы каждый день просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и о предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не хочет. В этом проблема", - заявил украинский президент.

Отсутствие готовности Москвы к диалогу украинский лидер называет главным аргументом в пользу усиления давления на Россию, а не смягчения позиции партнеров Киева.

Зеленский добавил, что именно по этой причине нужно отвечать жестко и демонстрировать силу. Украина рассчитывает на санкции, а законопроект покойного сенатора Линдси Грэма считает крайне важным инструментом давления на Россию.

"Именно поэтому мы должны реагировать, быть жесткими, быть сильными... Мы рассчитываем на санкции. Кстати, законопроект Линдси был очень важным", - подчеркнул он.

Смотрите видео - Зеленский заявил, что Путин отказывается от переговоров даже о временном перемирии:

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Встреча Трампа и Зеленского - новости

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Как сообщает Reuters, Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

По его словам, он обсудили с Трампом лицензии на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку", - сказал украинский президент.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча главой Украины прошла очень хорошо.

"Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп в Truth Social.

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По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Виткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Отметим также, что Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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