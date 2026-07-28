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После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

Виталий Кирсанов
28 июля 2026, 16:24
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Предыдущий исполнитель роли Черной пантеры скончался в 2020 году после продолжительной борьбы с раком.
Дэвид Джонссон заменит в "Черной пантере-3" покойного Чедвика Боузмана
Дэвид Джонссон заменит в "Черной пантере-3" покойного Чедвика Боузмана / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/davidjonsson

Кратко:

  • Дэвид Джонссон исполнит в фильме "Черная пантера-3" роль Т'Чаллы II
  • Режиссером станет Райан Куглер

Британский актер Дэвид Джонссон сыграет нового Черную пантеру в киновселенной Marvel. Об этом сообщает Variety.

Артист исполнит в фильме "Черная пантера-3" роль Т'Чаллы II - наследника престола вымышленного государства Ваканда. Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2028 года. Герой является сыном Т'Чаллы, которого в первой части франшизы воплотил на экране Чедвик Боузман.

видео дня

Боузман скончался в 2020 году после продолжительной борьбы с раком кишечника, когда шла подготовка к съемкам фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

После смерти актера создатели отказались от замены исполнителя: по сюжету Т'Чалла также погиб, а новым защитником Ваканды стала его сестра Шури, роль которой исполнила Летиция Райт.

В финале второй части зрители впервые увидели Т'Чаллу II - тогда он был еще младенцем. Ожидается, что в третьем фильме персонаж предстанет уже взрослым и станет центральной фигурой новой главы франшизы.

Режиссерское кресло вновь займет Райан Куглер, который работал над двумя предыдущими фильмами серии.

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О персоне: Дэвид Джонссон

Дэвид Джонссон - перспективный британский актер театра, кино и телевидения, получивший всемирную известность благодаря ролям в фантастическом хорроре "Чужой: Ромул" и драматическом сериале "Индустрия".

Родился 4 сентября 1993 года в Лондоне, Великобритания.

Окончил престижную Королевскую академию драматического искусства (RADA) в 2016 году.

Лауреат престижной британской премии BAFTA в категории "Восходящая звезда" (2025).

Благодаря уникальной харизме, драматическому таланту и контракту с киновселенной Marvel, Дэвид Джонссон считается одним из самых многообещающих и востребованных молодых актеров своего поколения.

Летом 2026 года студия Marvel официально объявила, что Джонссон сыграет повзрослевшего сына Т’Чаллы и станет новой Чёрной пантерой в грядущем блокбастере "Чёрная пантера 3".

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