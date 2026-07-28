В Латвии убрали дом Задорнова, чтобы не было никаких упоминаний о покойном комике.

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В Латвии снесли дом Задорнова / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

Почему снесли дом Задорнова

Как он выглядел

Дом популярного в террористической России комика-путиниста Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, чтобы не ассоциироваться с российским артистом.

Как пишут российские пропагандисты, на месте бывшей "родовой усадьбы" Задорнова в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж. От дома, который сатирик купил в 1990-м, не осталось и следа.

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Общая площадь участка составляла 2,8 тыс. квадратов, в доме было десять комнат - три спальни, две ванные и камин, который артист установил для уюта.

Дом Задорнова снесли в Латвии / Фото SHOT

После смерти артиста в 2017 году дом достался его первой супруге Велте Задорновой. Но женщина не смогла содержать недвижимость на расстоянии, так как сама проживает в Москве.

Дом Задорнова снесли в Латвии / Фото SHOT

В апреле 2020-го жильё выставили на аренду, а затем продали. Уже в октябре новые владельцы запросили у Юрмальской гордумы разрешение на снос здания.

Дом Задорнова снесли в Латвии / Фото SHOT

Власти долго раздумывать не стали и дали разрешение на снос дома российского фашиста, ненавидящего Украину, Задорнова. Теперь на этом месте современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

Задорнов про Украину

Путинист Задорнов в своей циничной манере комментировал жизнь Украины и призывал еще много лет назад напасть на страну. "Мне кажется, надо немедленно приводить в боевое состояние всю нашу армию. Ответить на те провокационные обстрелы, которые ведутся с украинской стороны по российской земле. В свое время на острове Даманском китайцы тоже устраивали такие провокации, а потом один из местных офицеров дал команду накрыть все ракетным комплексом на несколько километров в сторону от российской границы. Китайцы никогда больше туда не совались! Офицера сняли с должности, но при этом наградили", - говорил покойный комик.

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О персоне: Михаил Задорнов Михаил Задорнов - российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, режиссёр, сценарист. Украинофоб, путинист, российский фашист.

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