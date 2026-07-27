Владимир Путин заявил, что военные статьи останутся ключевыми при формировании бюджета.

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Владимир Путин планирует затягивание войны / Колаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

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Траты на войну остаются главным приоритетом финансовой политики РФ

Путин оставляет военные статьи ключевыми в бюджете РФ на ближайшие три года

Российские власти продолжают сохранять военные траты главным приоритетом финансовой политики, хотя увеличение расходов на армию приводит к усилению давления на остальные сферы экономики.

В своем обращении к депутатам Госдумы Владимир Путин заявил, что военные статьи останутся ключевыми при формировании бюджета на ближайшие три года, пишет The Moscow Times.

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При этом он вновь обвинил западные страны в санкционном давлении и заявил о готовности России противостоять внешним угрозам.

Однако за громкими заявлениями о развитии обороны стоят серьезные финансовые проблемы. Запланированные расходы на армию регулярно оказываются выше первоначальных расчетов: фактические затраты на военные нужды могут значительно превысить утвержденные показатели.

Чтобы покрывать растущие расходы, российские власти рассматривают сокращение части гражданских статей бюджета и увеличение государственных заимствований. По оценкам экспертов, значительная часть финансовых ресурсов направляется именно на обеспечение войны, что приводит к снижению возможностей для финансирования социальной сферы.

Исследователи отмечают, что за последние годы расходы на армию и производство вооружений выросли в несколько раз. При этом сумма средств, направленных на войну, сопоставима с десятилетиями финансирования таких направлений, как медицина и образование.

На фоне падения доходов бюджета и увеличения дефицита власти вынуждены искать новые источники пополнения казны. Среди мер - повышение налоговой нагрузки, однако даже это не позволяет полностью закрыть финансовый разрыв. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение бюджетного дефицита, если текущая политика сохранится.

В ОП спрогнозировали возможное снижение интенсивности войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью ситуация на фронте может измениться, а масштабы боевых действий - заметно уменьшиться. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если российским войскам не удастся добиться поставленных целей во время нынешней наступательной кампании.

Он отметил, что российское руководство возлагает большие надежды на летний период, рассчитывая именно в это время улучшить свои позиции и добиться новых территориальных успехов.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

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В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

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