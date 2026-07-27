Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

Важное:
- Траты на войну остаются главным приоритетом финансовой политики РФ
- Путин оставляет военные статьи ключевыми в бюджете РФ на ближайшие три года
Российские власти продолжают сохранять военные траты главным приоритетом финансовой политики, хотя увеличение расходов на армию приводит к усилению давления на остальные сферы экономики.
В своем обращении к депутатам Госдумы Владимир Путин заявил, что военные статьи останутся ключевыми при формировании бюджета на ближайшие три года, пишет The Moscow Times.
При этом он вновь обвинил западные страны в санкционном давлении и заявил о готовности России противостоять внешним угрозам.
Однако за громкими заявлениями о развитии обороны стоят серьезные финансовые проблемы. Запланированные расходы на армию регулярно оказываются выше первоначальных расчетов: фактические затраты на военные нужды могут значительно превысить утвержденные показатели.
Чтобы покрывать растущие расходы, российские власти рассматривают сокращение части гражданских статей бюджета и увеличение государственных заимствований. По оценкам экспертов, значительная часть финансовых ресурсов направляется именно на обеспечение войны, что приводит к снижению возможностей для финансирования социальной сферы.
Исследователи отмечают, что за последние годы расходы на армию и производство вооружений выросли в несколько раз. При этом сумма средств, направленных на войну, сопоставима с десятилетиями финансирования таких направлений, как медицина и образование.
На фоне падения доходов бюджета и увеличения дефицита власти вынуждены искать новые источники пополнения казны. Среди мер - повышение налоговой нагрузки, однако даже это не позволяет полностью закрыть финансовый разрыв. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение бюджетного дефицита, если текущая политика сохранится.
В ОП спрогнозировали возможное снижение интенсивности войны
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже осенью ситуация на фронте может измениться, а масштабы боевых действий - заметно уменьшиться. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если российским войскам не удастся добиться поставленных целей во время нынешней наступательной кампании.
Он отметил, что российское руководство возлагает большие надежды на летний период, рассчитывая именно в это время улучшить свои позиции и добиться новых территориальных успехов.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
Читайте также:
- Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первыми
- Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности
- Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения
Об источнике: The Moscow Times
The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.
Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.
Как развивалось издание:
- В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
- В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
- В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
- В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
- В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
- В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
- В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".
Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред