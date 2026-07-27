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Для чего опытные кулинары добавляют муку к огурцам: гениальный кухонный лайфхак

Инна Ковенько
27 июля 2026, 14:31
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Секрет идеальных маринованных огурцов может кроться в обычной муке.
Для чего опытные кулинары добавляют муку к огурцам: гениальный кухонный лайфхак
Зачем опытные хозяйки добавляют муку в маринованные огурцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Зачем добавлять муку в огурцы
  • Как действует мука во время квашения

На первый взгляд идея добавить муку в огурцы кажется необычной. Однако именно этот ингредиент помогает получить особый вкус и плотную, хрустящую текстуру, которую хозяйки называют "бочковой". Речь идет не о классическом мариновании с уксусом, а о квашении - естественном процессе молочнокислого брожения.

Как действует мука во время квашения

Мука, обычно пшеничная или ржаная, служит дополнительным источником углеводов для молочнокислых бактерий. Благодаря этому процесс заквашивания протекает более активно, рассол приобретает густоту и насыщенный вкус, а огурцы остаются плотными и хрустящими. Такой метод позволяет воссоздать вкус овощей, которые традиционно заквашивали в больших деревянных бочках, пишет Oboz.ua.

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Сколько муки нужно

Для трехлитровой банки рекомендуем взять 1–2 столовые ложки муки. Её добавляют вместе с солью и специями, после чего огурцы заливают холодной водой. Важно, чтобы ингредиенты равномерно распределились в банке - для этого её нужно несколько раз осторожно перевернуть.

Рецепт огурцов с мукой

Ингредиенты:

  • огурцы 2–2,5 кг;
  • мука 3 ст. л. с горкой;
  • соль каменная - 3 ст. л. с горкой;
  • чеснок - 2–3 зубчика;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • ростки укропа - 1 шт.;
  • листья и корень хрена по вкусу;
  • горький перец по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы нужно хорошо вымыть и, по желанию, обрезать кончики. В чистую банку положите специи: чеснок, лавровый лист, веточку укропа, листья и корень хрена. По желанию добавьте острый перец для пикантности. Затем плотно уложите огурцы слоями.

Добавьте соль и муку, залейте холодной водой и накройте капроновой крышкой. Банку следует несколько раз осторожно перевернуть, чтобы соль и мука равномерно распределились в рассоле.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Первые три суток оставляйте банки в комнате, периодически переворачивая их - это поможет избежать образования плотного осадка из муки. На четвертый день рекомендуем перенести огурцы в прохладное место или подвал.

Наилучший вкус они приобретут через полтора-два месяца: останутся плотными, хрустящими и будут иметь насыщенный "бочковый" аромат.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные маринованные огурцы:

@hryshkina.katia Это квашеные огурцы, которые хранятся без погреба и холодильника?❤️‍?? Они кисленькие, хрустящие и к тому же полезные, ведь не содержат совсем уксуса ❌ Для салата зимой ничего лучше и не придумаешь! На 3-литровую бутыль: ✨вода ✨соль 80 г ✨укроп ✨хрен ✨чеснок 3–4 зубчика. Приготовление: на дно банки выкладываем: круп, хрен, чеснок. Наполняем огурцами, заливаем водой и сразу же сливаем её (это делается для того, чтобы определить количество воды). Добавляем соль и растворяем, снова заливаем огурцы водой и ждём 3–4 дня. После чего сливаем маринад и кипятим; по желанию огурчики можно разложить по меньшим баночкам. Заливаем горячим маринадом и закрываем. Всем приятного аппетита, котики ?❤️‍?#огурцы#огурцыназиму#квашеныеогурцы#консервированныеогурцы♬ оригинальный звук - Готовим с Катюшкой

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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