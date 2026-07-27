Против Украины могут открыть новый фронт: Зеленский назвал страну

Украина надеется, что страна-союзник России не усилит атаки.

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Украина надеется, что со стороны союзников РФ эскалации не будет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 37-я ОБрМП

Что сказал Зеленский:

Иран фактически атаковал Украину с начала полномасштабной войны

Украина не стремится к открытию нового фронта, но должна быть готова ко всему

Иранцы и северокорейцы могут усилить атаки против Украины

Украина в ночь на 25 июля атаковала иранское судно в Каспийском море, что возмутило МИД Ирана. Там назвали этот удар "нелогичной и враждебной политикой "украинского режима" в отношении Исламской Республики Иран, которая никогда не вмешивалась в конфликт между Россией и Украиной".

В интервью Sky News президента Украины Владимира Зеленского спросили, не боится ли он атак со стороны Ирана после этого удара. Глава государства заявил, что Иран уже фактически атаковал Украину.

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По словам президента, это произошло ещё в начале полномасштабной войны, когда Иран передал стране-агрессору России дроны и лицензии на их производство.

"Иран уже в первый год войны открыл новую страницу: передал России новую технологию. Это были дроны Shahed. В первый год войны они передали тысячи этих дронов. Затем они передали лицензии. Что они сделали? Они атаковали нас? Думаю, да. Итак, они уже это сделали", - подчеркнул Зеленский.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Украина будет предотвращать открытие нового фронта

Президент отметил, что Украина должна действовать осторожно и будет делать все возможное, чтобы не открыть новый фронт в войне. Но при этом важно честно оценивать ситуацию.

"Иранцы и северокорейцы уже атаковали нас. Да, я надеюсь, что они не усилят эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему", - сказал он.

Зеленский убежден, что доверять Ирану или Северной Корее Украина не может. Ведь с украинской стороны никакой эскалации не было тогда, когда Иран начал поставлять оружие РФ.

Иран не впервые угрожает Украине

Главред писал, что в марте 2026 года глава государства Владимир Зеленский уже заявлял, что Иран угрожал ему и Украине ударами из-за помощи странам Персидского залива.

Но такие сообщения не были новыми для Украины, поэтому они не вызывали страха. Подобные сигналы от других стран поступают уже более 10 лет, то есть с начала войны.

Удар по иранскому судну - что известно

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря.

После этого министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением украинского удара по судну в акватории Каспийского моря. В иранском внешнеполитическом ведомстве утверждали, что речь идет о гражданском коммерческом судне, и подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на "соответствующие действия" в целях защиты собственной безопасности и национальных интересов.

Впоследствии также сам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нападении на иранское торговое судно, в результате которого погиб моряк.

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Об источнике: Sky News Sky News - британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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