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Лорак развел новый муж: что он сделал

Алена Кюпели
26 июля 2026, 22:33
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В РФ узнали, чего так долго добивался новый муж запроданки Лорак.
Ани Лорак вывезла мужа на отдых
Ани Лорак смогла порадовать своего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Что пообещала Лорак Виджраку
  • Как он на это отреагировал

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, таки смогла заслужить хорошее настроение своего йога-инструктора Исаака Виджраку.

Как пишут российские пропагандисты, мужу Лорак удалось "развести" запроданку на покупку недвижимости и он неспроста был такой веселый на фестивале Dream Fest.

видео дня
Ани Лорак и Исаак Виджраку
Ани Лорак и Исаак Виджраку / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Пишут, что Лорак якобы пообещала серьезно рассмотреть покупку недвижимости в Баку. Конечно, это не заветная вилла в Испании, но тоже неплохо.

Ранее ходили слухи, что Виджраку настаивает на покупке виллы на его родине - Испании. Однако Лорак никак не соглашается на эту авантюру.

Исаак Виджраку и Ани Лорак
Исаак Виджраку хочет виллу в Испании / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Ранее также когда-то популярный украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который живет за границей и иногда напоминает о себе скандальными публикациями, появился в компании украинской модели-молчуньи Инны Цимбалюк.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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