Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Алла Пугачева рассказала, как она перенесла серьезную травму и что с ней случилось.

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Алла Пугачева пояснила, почему ходит с тростью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Что случилось с Пугачевой

Как она перенесла травму

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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По словам Пугачевой, она сломала себе тазобедренный сустав и была обезвожена на 4 месяца.

Максим Галкин и Алла Пугачева на красной дорожке в Латвии / фото: instagram.com, pugacheva.hub

"Я была обездвижена на 4 месяца из-за перелома тазобедренного сустава. Это было очень тяжело. Я могла и полгода пролежать", - пожаловалась Алла Пугачева.

Между тем, как говорит Примадонна, ей удалось справится с этим. "Пришел один человек и сказал, что все зависит только от меня. И я начала потихонечку подниматься. Через боль стала ходить с палочкой. И сейчас с болью, но потихоньку", - объяснила, почему ходит с палочкой, Пугачева.

Алла Пугачева с палочкой / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Я очень тяжело все это переносила, но взяла себя в руки. Нужно быть уверенной в себе, чтобы отбиваться от людей. С тростью мне как-то спокойнее", - с улыбкой сообщила Алла Борисовна.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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