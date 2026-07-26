Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Кратко:
- Что случилось с Пугачевой
- Как она перенесла травму
Российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.
Об этом пишут российские пропагандисты.
По словам Пугачевой, она сломала себе тазобедренный сустав и была обезвожена на 4 месяца.
"Я была обездвижена на 4 месяца из-за перелома тазобедренного сустава. Это было очень тяжело. Я могла и полгода пролежать", - пожаловалась Алла Пугачева.
Между тем, как говорит Примадонна, ей удалось справится с этим. "Пришел один человек и сказал, что все зависит только от меня. И я начала потихонечку подниматься. Через боль стала ходить с палочкой. И сейчас с болью, но потихоньку", - объяснила, почему ходит с палочкой, Пугачева.
"Я очень тяжело все это переносила, но взяла себя в руки. Нужно быть уверенной в себе, чтобы отбиваться от людей. С тростью мне как-то спокойнее", - с улыбкой сообщила Алла Борисовна.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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