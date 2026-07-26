Хрустящие огурцы на зиму с самогоном: быстрый рецепт за 10 минут без уксуса

Огурцы на зиму с водкой консервируют с минимальным количеством ингредиентов, а в рецепте - какие пропорции помогут сохранить плотность и хрусткость овощей.

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Огурцы с водкой на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Зачем добавлять водку при консервировании огурцов

Какие пропорции нужны для трёхлитровой банки

Почему банки не нужно стерилизовать

Заготовки из овощей на зиму позволяют сохранить урожай и разнообразить повседневное меню. Один из самых простых способов консервирования огурцов - добавление небольшого количества крепкого алкоголя, который в этом рецепте используется в качестве консервирующего компонента и, по словам автора, помогает сохранить овощи твердыми и хрустящими. Главред расскажет подробнее.

Об особенностях этого способа рассказали на кулинарном YouTube-канале "Кайфую от жизни в деревне". Автор видео делится собственным опытом.

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Сегодня хочу поделиться с вами ещё одним очень вкусным рецептом огурцов, который готовится очень быстро, без хлопот... Этим рецептом я пользуюсь почти пять лет. Получаются вкусные, почти как бродильные. Рекомендуем: Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

Как подготовить огурцы

Перед закаткой в банки огурцы тщательно моют. Особенностью рецепта является то, что кончики плодов не обрезают. Хозяйка объясняет:

Ни в каких рецептах я кончики не обрезаю, всегда обрезаю уже при вынимании. Вот они хрустяще. Как бы я ни пробовала - поверьте мне, я пробовала.

На дно банки выкладывают:

соцветия укропа;

листья вишни и чёрной смородины;

зубчики чеснока;

лавровый лист.

Зелень добавляют в два слоя - на дно банки и посередине между огурцами. Сверху её уже не кладут.

Видео о том, как заготовить огурцы с самогоном, можно посмотреть здесь:

Какие пропорции нужны

Рецепт рассчитан на трехлитровую банку:

соль - 80 г;

водка, самогон или другой крепкий алкоголь - 50 мл;

кипяток - до верха банки.

Автор видео объясняет:

Самогонки, водку или водка нужно налить, так как это служит антиоксидантом. Вливаем и сразу заливаем кипятком.

Стоит отметить, что в пищевой технологии алкоголь не считается антиоксидантом. В этом рецепте он используется как дополнительный компонент домашнего консервирования, а эффективность такого способа основана прежде всего на практическом опыте автора.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как правильно закрыть банки

После добавления соли, алкоголя и кипятка банку сразу закрывают. Для этого можно использовать как металлические крышки, так и плотные капроновые. Хозяйка отмечает:

Я сразу закрываю железной крышкой. Если боитесь в первый раз - попробуйте под пластиковую крышку.

После закрытия банку переворачивают и слегка встряхивают, чтобы соль равномерно растворилась.

По словам автора, преимущество рецепта заключается в том, что банки не нужно дополнительно стерилизовать или укутывать одеялом. После остывания их можно перенести в погреб или другое прохладное место для хранения.

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Об источнике: канал "Кайфую от жизни в деревне" "Наслаждаюсь жизнью в деревне" - украинский YouTube-канал, посвященный домашней кухне, сезонной консервации и сельскому быту. Автор делится простыми рецептами заготовок на зиму, блюдами украинской кухни, советами для хозяек и собственным опытом ведения домашнего хозяйства. На канале регулярно выходят видео с пошаговыми рецептами, ориентированными на использование доступных ингредиентов и традиционных способов приготовления.

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