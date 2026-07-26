Хрустящие огурцы на зиму с самогоном: быстрый рецепт за 10 минут без уксуса

Читайте в материале:
- Зачем добавлять водку при консервировании огурцов
- Какие пропорции нужны для трёхлитровой банки
- Почему банки не нужно стерилизовать
Заготовки из овощей на зиму позволяют сохранить урожай и разнообразить повседневное меню. Один из самых простых способов консервирования огурцов - добавление небольшого количества крепкого алкоголя, который в этом рецепте используется в качестве консервирующего компонента и, по словам автора, помогает сохранить овощи твердыми и хрустящими. Главред расскажет подробнее.
Об особенностях этого способа рассказали на кулинарном YouTube-канале "Кайфую от жизни в деревне". Автор видео делится собственным опытом.
Сегодня хочу поделиться с вами ещё одним очень вкусным рецептом огурцов, который готовится очень быстро, без хлопот... Этим рецептом я пользуюсь почти пять лет. Получаются вкусные, почти как бродильные.
Как подготовить огурцы
Перед закаткой в банки огурцы тщательно моют. Особенностью рецепта является то, что кончики плодов не обрезают. Хозяйка объясняет:
Ни в каких рецептах я кончики не обрезаю, всегда обрезаю уже при вынимании. Вот они хрустяще. Как бы я ни пробовала - поверьте мне, я пробовала.
На дно банки выкладывают:
- соцветия укропа;
- листья вишни и чёрной смородины;
- зубчики чеснока;
- лавровый лист.
Зелень добавляют в два слоя - на дно банки и посередине между огурцами. Сверху её уже не кладут.
Видео о том, как заготовить огурцы с самогоном, можно посмотреть здесь:
Какие пропорции нужны
Рецепт рассчитан на трехлитровую банку:
- соль - 80 г;
- водка, самогон или другой крепкий алкоголь - 50 мл;
- кипяток - до верха банки.
Автор видео объясняет:
Самогонки, водку или водка нужно налить, так как это служит антиоксидантом. Вливаем и сразу заливаем кипятком.
Стоит отметить, что в пищевой технологии алкоголь не считается антиоксидантом. В этом рецепте он используется как дополнительный компонент домашнего консервирования, а эффективность такого способа основана прежде всего на практическом опыте автора.
Как правильно закрыть банки
После добавления соли, алкоголя и кипятка банку сразу закрывают. Для этого можно использовать как металлические крышки, так и плотные капроновые. Хозяйка отмечает:
Я сразу закрываю железной крышкой. Если боитесь в первый раз - попробуйте под пластиковую крышку.
После закрытия банку переворачивают и слегка встряхивают, чтобы соль равномерно растворилась.
По словам автора, преимущество рецепта заключается в том, что банки не нужно дополнительно стерилизовать или укутывать одеялом. После остывания их можно перенести в погреб или другое прохладное место для хранения.
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Об источнике: канал "Кайфую от жизни в деревне"
"Наслаждаюсь жизнью в деревне" - украинский YouTube-канал, посвященный домашней кухне, сезонной консервации и сельскому быту. Автор делится простыми рецептами заготовок на зиму, блюдами украинской кухни, советами для хозяек и собственным опытом ведения домашнего хозяйства. На канале регулярно выходят видео с пошаговыми рецептами, ориентированными на использование доступных ингредиентов и традиционных способов приготовления.
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