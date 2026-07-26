Кочаны будут как баскетбольные мячи: что обязательно сделать с капустой в июле

Если этого не сделать, кочаны могут сформироваться небольшими, рыхлыми, а внутри нередко появляются пустоты.

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Что обязательно сделать с капустой в июле / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Зачем удалять нижние листья у капусты

Какие подкормки нужны в июле

Как получить плотные кочаны без пустот

Июль считается одним из самых важных месяцев для выращивания капусты. Именно сейчас начинается активное формирование кочанов, и от правильного ухода во многом зависит будущий урожай. Опытные огородники советуют не упускать один важный прием, благодаря которому кочаны вырастают крупными, плотными и без пустот.

Рассказываем, чем подкормить капусту в июле, что сделать с листьями и как правильно ухаживать за растением, чтобы получить богатый урожай.

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Что сделать с капустой в июле, чтобы кочаны выросли большими

Как рассказала огородница, автор украинского YouTube-блога "Загородная усадьба Натальи", во время формирования кочанов важно своевременно удалить нижние листья.

По ее словам, именно эта процедура помогает растению перераспределить питательные вещества на развитие кочана, а не на поддержание старых листьев.

Если этого не сделать, кочаны могут сформироваться небольшими, рыхлыми, а внутри нередко появляются пустоты.

Удалять рекомендуется только самые нижние листья, которые уже лежат на земле, пожелтели или начали подсыхать. При этом не стоит слишком сильно оголять растение - здоровые верхние листья продолжают участвовать в фотосинтезе и обеспечивают питание будущего урожая.

Как ухаживать за капустой в июле

Помимо удаления нижних листьев, капуста нуждается еще в нескольких важных процедурах.

Регулярный полив

Во время формирования кочанов культура особенно чувствительна к недостатку влаги. Почва должна оставаться умеренно влажной. В жаркую погоду поливать капусту лучше утром или вечером, используя теплую отстоянную воду.

Нерегулярный полив может привести к замедлению роста и растрескиванию кочанов.

Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

Рыхление почвы

После каждого полива или дождя рекомендуется аккуратно рыхлить землю вокруг растений. Это улучшает доступ кислорода к корням, препятствует образованию плотной корки и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Мульчирование грядок

Опытные дачники советуют обязательно мульчировать почву соломой, скошенной травой или перегноем. Мульча помогает сохранить влагу даже во время сильной жары, защищает корневую систему от перегрева и уменьшает количество сорняков.

Как защитить капусту от вредителей

В середине лета резко возрастает активность крестоцветной блошки, капустной белянки, слизней и других вредителей.

Чтобы сохранить урожай, необходимо регулярно осматривать листья с обеих сторон, своевременно удалять кладки яиц насекомых и при необходимости использовать разрешенные биологические средства защиты растений.

Также важно своевременно удалять сорняки, поскольку они становятся укрытием для многих вредителей.

Нужно ли подкармливать капусту в июле

Во время активного формирования кочанов растение особенно нуждается в калии и фосфоре. Именно эти элементы помогают сформировать плотные, тяжелые кочаны и повышают их лежкость.

Азотные подкормки в этот период следует использовать умеренно, так как их избыток может привести к активному росту листьев в ущерб формированию кочана.

При правильном уходе, регулярном поливе, рыхлении, защите от вредителей и своевременном удалении нижних листьев капуста отблагодарит богатым урожаем, а кочаны действительно вырастут крупными, плотными и тяжелыми.

Смотрите видео о том, что нужно сделать с капустой летом:

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