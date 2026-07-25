По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".

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Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

В результате удара возник пожар

Уничтожены автомобили, повреждено помещение

В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".

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В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, повреждено помещение.

О погибших или пострадавших пока не сообщается.





Смотрите видео последствий атаки на Запорожье

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, 21 июля российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом. Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки - 17-летнем юноше и 23-летней девушке.

Главред ранее писал, что в понедельник, 20 июля, российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу для удара по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 15 гражданских получили ранения.

Кроме того, утром 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По словам главы Одесской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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