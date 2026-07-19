РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибший и раненые, под завалами люди

В результате попадания поврежден пятиэтажный дом.

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Удар по Запорожью / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Страна-агрессор Россия атаковала Запорожье КАБами. Враг нанес удар по жилому кварталу, есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой - россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Предварительно известно о трех раненых", - говорится в сообщении.

Он добавил, что, к сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки. Также под завалами многоэтажного дома находятся два человека - женщина и ребенок.

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"Парамедики оказывают помощь трем пострадавшим", - отметил Федоров.

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