РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибший и раненые, под завалами люди

Страна-агрессор Россия атаковала Запорожье КАБами. Враг нанес удар по жилому кварталу, есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Значительно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой - россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Предварительно известно о трех раненых", - говорится в сообщении.
Он добавил, что, к сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки. Также под завалами многоэтажного дома находятся два человека - женщина и ребенок.
"Парамедики оказывают помощь трем пострадавшим", - отметил Федоров.
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