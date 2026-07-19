РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

Кроме того, существует угроза применения баллистического оружия из Курска.

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Угроза ракетного удара / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Днем 19 июля страна-агрессор Россия наносит ракетные удары по Украине. На данный момент зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.

Стоит добавить, что мониторинговый канал єРадар писал, что в ближайшие дни сохраняется вероятность применения россиянами Ту-22М3.

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"Потенциально наибольшая угроза касается южных областей Украины", - говорится в сообщении.

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