РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

Днем 19 июля страна-агрессор Россия наносит ракетные удары по Украине. На данный момент зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.
Стоит добавить, что мониторинговый канал єРадар писал, что в ближайшие дни сохраняется вероятность применения россиянами Ту-22М3.
"Потенциально наибольшая угроза касается южных областей Украины", - говорится в сообщении.
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