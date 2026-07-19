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"Теперь является вассалом": историк дал неожиданный прогноз о будущем России

Сергей Кущ
19 июля 2026, 12:41
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По мнению Дэвиса, нынешняя война не усилила позиции Кремля, а, наоборот, обнажила структурные проблемы.
Атака, Москва, Путин
Атака, Москва, Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

О чем сказал Норман Дэвис:

  • Путин, по мнению историка, проиграл в Украине
  • Россия становится все более зависимой от Китая
  • Эксперт допустил будущий распад Российской Федерации

Полномасштабное вторжение России в Украину стало стратегическим поражением Владимира Путина и может приблизить начало распада Российской Федерации. Такое мнение высказал британско-польский историк Норман Дэвис в эфире программы On the Record на телеканале TVP World, сообщает Kyiv Post.

По словам историка, главная геополитическая цель Кремля - восстановление Российской или Советской империи в новом виде - фактически провалилась.

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"Попытки Путина восстановить Советскую или, по крайней мере, Российскую империю в новой форме потерпели крупный провал", - заявил Дэвис.

Историк отметил, что за более чем двадцать лет пребывания у власти Владимир Путин сумел вернуть под влияние Москвы лишь отдельные элементы бывшего советского пространства, однако полномасштабная война против Украины продемонстрировала реальные возможности современной российской армии.

"Это демонстрация слабости России", - подчеркнул эксперт.

По мнению Дэвиса, российские Вооруженные силы уже не обладают тем потенциалом, который когда-то имела советская Красная армия после окончания Второй мировой войны.

Кроме того, историк обратил внимание на растущую зависимость Москвы от Пекина.

"Россия теперь является вассалом Китая", - считает он.

По словам Дэвиса, особенно заметно влияние Китая на российском Дальнем Востоке, где китайский бизнес активно доминирует в торговле и использует природные ресурсы региона.

Именно этот регион, по мнению историка, со временем может стать отправной точкой для возможных процессов дезинтеграции Российской Федерации.

Эксперт также допустил, что в долгосрочной перспективе Китай может попытаться вернуть контроль над Владивостоком, который в XIX веке перешел от империи Цин к Российской империи.

По мнению Дэвиса, нынешняя война не усилила позиции Кремля, а, наоборот, обнажила структурные проблемы российского государства и значительно ослабила его международное влияние.

Напомним, что бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука во время интервью отметил риск дальнейшей дезинтеграции страны. По его словам, реальная угроза распада России может возникнуть при сохранении нынешних тенденций и приведет к новым вызовам для безопасности региона.

Как ранее сообщал Главред, глава Комитета экономистов Андрей Новак высказал тревогу по поводу внутренних процессов в РФ. Новак обратил внимание на сложные центробежные политические процессы и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать цепной реакции в регионах.

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