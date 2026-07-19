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Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

Юрий Берендий
19 июля 2026, 05:02
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Обрезка нижних листьев томатов определяет, успеют ли плоды созреть к концу лета: без обрезки кусты густеют и быстрее подвергаются грибковым заболеваниям.
Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая
Обрезка листьев томатов - как ускорить созревание плодов в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как обрезать листья, чтобы плоды быстрее краснели
  • Чем подкормить томаты для получения сладких и сочных плодов
  • Как уберечь кусты от грибковых заболеваний в жару

В разгар лета уход за томатами выходит на финишную прямую, ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Популярная огородная блогерша Надежда Пидлесняк в видео на YouTube поделилась проверенными июльскими правилами обрезки, защиты и подкормки кустов, которые помогут плодам созреть быстрее. На участке с детерминантными сортами кусты уже дали первые плоды, а завязь, по словам огородницы, сформировалась удачно. Чтобы растения быстрее давали урожай, она регулярно прореживает нижнюю часть куста.

Главред выяснил, чем обрабатывать помидоры в июле.

видео дня

Как правильно обрезать листья на помидорах в июле

"Прежде всего, мы обрезали все листочки, которые находятся у земли. Теперь они не касаются почвы. Что это дает? Когда нижних листочков нет, обеспечивается отличная вентиляция куста, друзья", - отметила Надежда Подлесняк.

Помимо удаления нижнего яруса, автор канала обнажила сами соцветия, убрав листья, которые затеняли кисти. Это, по её словам, изменило вид кустов и открыло доступ солнцу.

"Мы также удалили те листья, которые накрывали грозди помидоров, и обеспечили доступ солнечных лучей к плодам. Как вы видите, наши кусты уже не такие густые, как раньше. Это позволяет плодам быстрее наливаться, краснеть, а нам - вовремя собирать урожай", - рассказала огородница.

Часть плодов, которые ещё не приобрели полную окраску, Подлесник снимает с куста заранее (для дозревания). В теплице с высокорослыми гибридами она также продолжает формирование - удаляет пасынки и лишнюю листву вокруг каждой кисти.

"Мы продолжаем, друзья, удалять пасынки, чтобы они не загущали кусты. Самое главное - чтобы над каждой кистью оставалось по два листа, ведь именно они обеспечивают питание кисти", - пояснила Надежда Подлесняк.

Чем обработать помидоры от фитофторы и грибковых болезней

Еще один обязательный пункт летнего ухода - контроль за состоянием листьев. Огородница проверяет кусты на наличие желтых пятен и без промедления удаляет пораженные участки, чтобы болезнь не распространилась по всей грядке.

"Если вы заметили хоть крошечное желтое пятнышко на листе, его нужно немедленно сорвать. Это первый признак грибкового заболевания. Если мы его не уберем, грибок начнет размножаться, споры разнесет ветер по всему участку, и тогда у нас возникнут серьезные проблемы", - предупреждает Подлесняк.

Последнюю профилактическую обработку сильным химическим фунгицидом системного действия огородница провела ещё десять дней назад. Далее, по её словам, кусты получают только безопасные экологичные биопрепараты.

"Последний раз мы обрабатывали кусты химическим фунгицидом около десяти дней назад. Теперь работаем исключительно биологическими средствами, ведь плоды уже активно наливаются. Больше никакой химии не применяем - полностью переходим на биопрепараты, ведь профилактика всегда лучше лечения", - подчеркивает она.

Обработку жидким биофунгицидом она проводит по листьям, а после полива вносит под корень специальный почвенный препарат на основе полезных грибов-антагонистов - это, по словам блогерши, усиливает защиту от фитофторы.

"Один биопрепарат дает наилучший результат в борьбе с грибковыми заболеваниями при опрыскивании по листьям, а другой, на основе полезных микроскопических грибов, наиболее эффективен при поливе прямо под корень для защиты подземной части", - объясняет огородница.

Чем подкормить помидоры во время наливания плодов

В период массового налива плодов растениям требуется усиленное калийное питание. Огородница советует несколько вариантов подкормки в зависимости от того, какие удобрения есть под рукой.

"В этот период можно дать растениям калий из древесной золы, если она у вас есть. Но теперь мы берем не один стакан, а два стакана золы на 10 литров воды. Настаиваем раствор и поливаем им обязательно хорошо увлажненную почву - по пол-литра под каждый куст", - рассказывает Подлесняк.

Если древесной золы нет, отлично подойдет сульфат калия - плоды от него становятся очень сладкими. Для мощных, увешанных завязями кустов огородница советует специальное минеральное удобрение.

"Хорошо использовать концентрированное удобрение с формулой NPK 3-11-38, в котором содержится всего 3% азота, 11% фосфора и целых 38% калия. В период, когда формируется много плодов, калий крайне необходим для их налива и быстрого созревания. При такой формуле подкормка работает отлично", - отмечает она.

Смотрите видео о том, почему помидоры не краснеют:

Если же узкоспециализированных смесей нет, альтернативой может стать универсальная комплексная подкормка с формулой 18-18-18, которая дополнительно содержит магний и другие важные микроэлементы.

"Удобрение с формулой 18-18-18 - это сбалансированный комплексный препарат, обогащенный магнием. На данном этапе созревания оно также очень сильно помогает растениям", - говорит Надежда Пидлесняк.

Благодаря правильному уходу огородники смогут собрать первые спелые помидоры намного раньше соседей.

Чем подкормить помидоры после пикировки
Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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