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Новая высокая должность для Федорова: СМИ о неожиданном решении Зеленского

Алексей Тесля
18 июля 2026, 23:45
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После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны могут рассматривать для него новую роль.
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины
Стало известно о вероятности нового назначения для Михаила Федорова / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • Президент провел беседы с командирами корпусов, воюющих на самых горячих направлениях
  • Федоров может получить назначение в сфере военных технологий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего в понедельник будут рассмотрены важные вопросы.

По словам президента, во время беседы с командирами корпусов, воюющих на самых горячих направлениях фронта, он также обсудил вопросы взаимодействия военных с органами власти на местах.

видео дня

"Я выслушал и вопросы, которые возникают в отношениях между армией и другими структурами на местах. Конечно, решения нужны. И они будут приняты, в частности, относительно того, что должны делать областные и местные власти для обеспечения наших подразделений, для необходимой коммуникации", – отметил глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина продолжает работать с международными партнерами над выполнением договоренностей о поставках ракет и других специальных видов вооружения.

Вероятоность нового назначения для Федорова

На Банковой после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны могут рассматривать для него новую роль в сфере военных технологий. В то же время продолжаются обсуждения возможной замены Александра Сырского на посту Главнокомандующего ВСУ, сообщают источники zn.ua.

Александр Сырский
/ Главред - инфографика

По информации издания, Федорову могут предложить должность miltech czar – координатора, который будет отвечать за развитие военных технологий, инноваций и взаимодействие между государством, оборонной промышленностью и международными партнерами. Такая модель используется для централизации управления отдельными стратегическими направлениями.

Международные партнеры Украины ожидают, что бывший министр обороны согласится занять эту должность. По их мнению, это позволит сохранить его влияние на развитие украинского оборонно-технологического сектора.

В то же время, по данным источников издания, на Банковой также продолжаются обсуждения возможных кадровых изменений в военном руководстве. В частности, рассматривается вопрос о замене Александра Сырского на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Отставка Федорова - новости по теме

Напомним, Главред писал, что, по словам советника Офиса президента Украины Сергея Лещенко, сигнал протестующих был услышан, но для реализации решений требуется время.

Накануне стало известно, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала широкий общественный резонанс и споры относительно причин такого кадрового решения.

Ранее сообщалось, что массовые митинги проходят уже несколько дней подряд в Киеве и других крупных городах Украины против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

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Об источнике: ZN.ua

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