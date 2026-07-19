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Сенсационное открытие ученых: вирусы нашли новый способ обмануть иммунитет

Алексей Тесля
19 июля 2026, 01:30
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Иммунные клетки, очищая организм от клеточного мусора, могут непреднамеренно переносить вирусные частицы в здоровые ткани, способствуя распространению инфекции.
ученые
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Главное:

  • Исследователи выявили особые внеклеточные везикулы
  • Вирусы способны скрываться внутри некоторых структур

Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный механизм, который вирусы могут использовать для распространения в организме.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Nature Communications.

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Во время изучения процесса естественной гибели клеток исследователи выявили особые внеклеточные везикулы, получившие название F-ApoEVs, или "след смерти". В норме они помогают иммунной системе находить и удалять остатки погибших клеток.

Однако эксперименты показали, что вирусы способны скрываться внутри этих структур. В результате иммунные клетки, очищая организм от клеточного мусора, могут непреднамеренно переносить вирусные частицы в здоровые ткани, способствуя распространению инфекции.

По мнению ученых, открытие поможет лучше понять механизмы развития вирусных заболеваний и в перспективе может стать основой для создания новых методов лечения, направленных на предотвращение распространения вирусов в организме.

Привычки, которые незаметно влияют на работу мозга

Исследователи отмечают, что умственные способности не являются постоянной величиной, заданной человеку с рождения. По данным современных научных работ, память, способность концентрироваться и скорость мышления во многом зависят от повседневного образа жизни.

Специалисты подчеркивают, что некоторые ежедневные привычки могут постепенно ухудшать когнитивные функции. Неправильный режим, недостаточная умственная активность и другие факторы со временем способны отрицательно сказаться на эффективности работы мозга и снизить его способность к обучению и обработке информации.

Ранее ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга. Ученые определили пять ключевых возрастных переломных моментов, которые кардинально меняют структуру и работу человеческого мозга в течение жизни.

Как писал Главред, ранее ученые раскрыли секрет существования воспоминаний. Мозг человека сохраняет воспоминания не случайно, а благодаря сложной системе молекулярных "таймеров", которые определяют, какую информацию стоит оставить.

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Об источнике: Nature Communications

Nature Communications - это рецензируемый научный журнал открытого доступа, который издает Nature Portfolio с 2010 года. Издание публикует оригинальные исследования из широкого круга областей естественных наук, в частности биологии, медицины, физики, химии, наук о Земле и междисциплинарных направлений. Журнал выходит исключительно в онлайн-формате, имеет высокий импакт-фактор и считается одной из ведущих международных научных площадок, где публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований, имеющих значительное влияние на развитие науки.

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