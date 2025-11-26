Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминаний

Мозг человека сохраняет воспоминания не случайно, а благодаря сложной системе молекулярных "таймеров", которые определяют, какую информацию стоит оставить.

Мозг человека ежедневно фиксирует тысячи впечатлений, но лишь часть из них становится долговременными воспоминаниями - и ученым наконец удалось раскрыть, как именно он решает, что стоит сохранить. Об этом говорится в материале профильного издания SciTechDaily.

Как работает механизм отбора воспоминаний

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало: наши воспоминания не возникают мгновенно, а проходят через сложную серию молекулярных программ в разных участках мозга. Эти "таймеры" сортируют информацию и определяют, какие впечатления нужно стабилизировать, а какие - позволить исчезнуть.

"То, что мы решаем запомнить, является постоянно развивающимся процессом, а не одноразовым нажатием переключателя", - объясняет Прия Раджасетупати, руководитель лаборатории нейродинамики и когнитивных функций.

Долговременная память формируется благодаря взаимодействию нескольких участков мозга, среди которых ключевая роль принадлежит таламусу.

Кто управляет нашей памятью

Ранее ученые считали, что память работает по принципу простого переключателя между гиппокампом (короткая память) и корой (долговременная память). Однако новые данные полностью меняют эту картину.

"Существующие модели памяти в мозге предполагали наличие транзисторных молекул памяти, которые действуют как переключатели включения/выключения", - отмечает Раджасетупати.

На самом деле процесс значительно сложнее. В 2023 году ученые доказали, что таламус не просто помогает выбирать, какие воспоминания стоит сохранить, - он буквально направляет их в кору для дальнейшей стабилизации.

Виртуальная реальность помогла понять, как воспоминания становятся устойчивыми

Чтобы исследовать, как именно некоторые воспоминания закрепляются лучше других, команда создала поведенческую VR-модель для мышей.

"Изменяя частоту повторения определенных опытов, мы смогли заставить мышей запомнить некоторые вещи лучше других", - рассказывает Раджасетупати.

Затем учёные использовали CRISPR, чтобы выключить определённые гены в таламусе и коре и посмотреть, как это повлияет на память. Результаты были однозначными: различные молекулы отвечают за различные "этапы жизни" воспоминаний.

Как сохраняется память

Исследование доказало, что память не сохраняется благодаря единому механизму - ее поддерживает каскад молекулярных программ, которые активируются в определенном порядке.

Первые "таймеры" работают быстро, помогая забывать ненужную информацию. Более поздние - закрепляют важные воспоминания.

Команда определила три критических генетических регулятора:

Camta1 (таламус)

Tcf4 (таламус)

Ash1l (передняя мозолистая кора)

Когда их выключали, воспоминания просто не могли долго храниться.

"Если вы не продвигаете воспоминания на эти таймеры, мы считаем, что вы готовы быстро их забыть", - объясняет Раджасетупати.

Какая молекула отвечает за память

Особенно интересно, что Ash1l относится к группе белков, которые сохраняют память не только в мозге, но и в других системах организма.

"В иммунной системе эти молекулы помогают организму запомнить прошлые инфекции; во время развития - помнить клеткам, кем они стали", - подчеркивает Раджасетупати.

Это означает, что мозг адаптировал универсальный биологический механизм для сохранения когнитивных воспоминаний.

"Мы заинтересованы в понимании жизни воспоминаний за пределами их первоначального формирования в гиппокампе", - отмечает Раджасетупати.

Ученая добавляет, что именно таламус и его связи с корой формируют центральный механизм, который определяет судьбу каждого воспоминания.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что снижает работу мозга. Несмотря на популярное мнение, интеллект не является постоянной или сугубо врожденной чертой. Современные научные данные подтверждают, что уровень мышления, концентрации и памяти в значительной степени формируется ежедневными привычками, и некоторые из них могут незаметно подавлять работу мозга и сдерживать развитие когнитивных умений.

Кроме того, ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга. Исследователи провели одно из самых масштабных исследований деятельности человеческого мозга и выделили пять ключевых этапов его развития - от раннего детства до преклонного возраста. Учёные выяснили, что мозг переходит на новые этапы развития в четыре определяющих возрастных периода: примерно в 9, 32, 66 и 83 года.

