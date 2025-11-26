Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминаний

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 21:59
32
Мозг человека сохраняет воспоминания не случайно, а благодаря сложной системе молекулярных "таймеров", которые определяют, какую информацию стоит оставить.
Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминаний
Как мозг выбирает, что запомнить - как работает память / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

  • Как работает память
  • Как формируется память
  • Как появляются долговременные воспоминания

Мозг человека ежедневно фиксирует тысячи впечатлений, но лишь часть из них становится долговременными воспоминаниями - и ученым наконец удалось раскрыть, как именно он решает, что стоит сохранить. Об этом говорится в материале профильного издания SciTechDaily.

Главред выяснил, как мозг решает что запомнить.

видео дня

Как работает механизм отбора воспоминаний

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало: наши воспоминания не возникают мгновенно, а проходят через сложную серию молекулярных программ в разных участках мозга. Эти "таймеры" сортируют информацию и определяют, какие впечатления нужно стабилизировать, а какие - позволить исчезнуть.

"То, что мы решаем запомнить, является постоянно развивающимся процессом, а не одноразовым нажатием переключателя", - объясняет Прия Раджасетупати, руководитель лаборатории нейродинамики и когнитивных функций.

Долговременная память формируется благодаря взаимодействию нескольких участков мозга, среди которых ключевая роль принадлежит таламусу.

Кто управляет нашей памятью

Ранее ученые считали, что память работает по принципу простого переключателя между гиппокампом (короткая память) и корой (долговременная память). Однако новые данные полностью меняют эту картину.

"Существующие модели памяти в мозге предполагали наличие транзисторных молекул памяти, которые действуют как переключатели включения/выключения", - отмечает Раджасетупати.

На самом деле процесс значительно сложнее. В 2023 году ученые доказали, что таламус не просто помогает выбирать, какие воспоминания стоит сохранить, - он буквально направляет их в кору для дальнейшей стабилизации.

Виртуальная реальность помогла понять, как воспоминания становятся устойчивыми

Чтобы исследовать, как именно некоторые воспоминания закрепляются лучше других, команда создала поведенческую VR-модель для мышей.

"Изменяя частоту повторения определенных опытов, мы смогли заставить мышей запомнить некоторые вещи лучше других", - рассказывает Раджасетупати.

Затем учёные использовали CRISPR, чтобы выключить определённые гены в таламусе и коре и посмотреть, как это повлияет на память. Результаты были однозначными: различные молекулы отвечают за различные "этапы жизни" воспоминаний.

Смотрите видео о результатах исследования:

Как сохраняется память

Исследование доказало, что память не сохраняется благодаря единому механизму - ее поддерживает каскад молекулярных программ, которые активируются в определенном порядке.

Первые "таймеры" работают быстро, помогая забывать ненужную информацию. Более поздние - закрепляют важные воспоминания.

Команда определила три критических генетических регулятора:

  • Camta1 (таламус)
  • Tcf4 (таламус)
  • Ash1l (передняя мозолистая кора)

Когда их выключали, воспоминания просто не могли долго храниться.

"Если вы не продвигаете воспоминания на эти таймеры, мы считаем, что вы готовы быстро их забыть", - объясняет Раджасетупати.

Какая молекула отвечает за память

Особенно интересно, что Ash1l относится к группе белков, которые сохраняют память не только в мозге, но и в других системах организма.

"В иммунной системе эти молекулы помогают организму запомнить прошлые инфекции; во время развития - помнить клеткам, кем они стали", - подчеркивает Раджасетупати.

Это означает, что мозг адаптировал универсальный биологический механизм для сохранения когнитивных воспоминаний.

"Мы заинтересованы в понимании жизни воспоминаний за пределами их первоначального формирования в гиппокампе", - отмечает Раджасетупати.

Ученая добавляет, что именно таламус и его связи с корой формируют центральный механизм, который определяет судьбу каждого воспоминания.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что снижает работу мозга. Несмотря на популярное мнение, интеллект не является постоянной или сугубо врожденной чертой. Современные научные данные подтверждают, что уровень мышления, концентрации и памяти в значительной степени формируется ежедневными привычками, и некоторые из них могут незаметно подавлять работу мозга и сдерживать развитие когнитивных умений.

Кроме того, ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга. Исследователи провели одно из самых масштабных исследований деятельности человеческого мозга и выделили пять ключевых этапов его развития - от раннего детства до преклонного возраста. Учёные выяснили, что мозг переходит на новые этапы развития в четыре определяющих возрастных периода: примерно в 9, 32, 66 и 83 года.

Другие новости:

Об источнике: SciTechDaily

SciTechDaily был основан в 1998 году под именем "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт подвергся ребрендингу: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат изменили с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей.

SciTechDaily охватывает широкий спектр тем: от физики, астрономии и космоса до биологии, медицины, технологий, экологии и инженерии. За годы работы SciTechDaily получил авторитет в медиасфере: в 2002 году сайт был номинирован на престижную премию "Webby Award" в категории "Science". Сегодня SciTechDaily находится среди самых популярных научно-образовательных сайтов мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:33Украина
Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Последние новости

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

Реклама
22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

Реклама
20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

Реклама
16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять