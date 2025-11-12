Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

Ученые из ведущих университетов мира рассказали, можно ли считать старение болезнью и как это определение может изменить подход к продлению жизни.

Старение - неотвратимый процесс, который веками считали естественным, но современная наука все чаще задает вопрос о том, можно ли рассматривать старость как болезнь, которую можно лечить и даже остановить. О том, как ученые классифицируют старость говорится в исследовании научного издания Nature.

Что говорит наука о старении

В течение последних десятилетий изучение старения стало одним из главных направлений современной науки.

"Разные люди начали думать, что мы можем вмешаться в процесс старения и продлить продолжительность жизни. Благодаря такому мнению эта отрасль испытала настоящий бум", - пояснил Алан Коэн, биолог из Колумбийского университета.

Однако даже сегодня нет единого мнения, что именно считать старением и стоит ли его лечить.

"Есть люди, которые считают, что мы не можем вмешиваться - и даже если могли бы, не должны, - а есть те, кто говорит, что мы обязаны сделать людей бессмертными", - добавляет Коэн.

Считается ли старение болезнью

Ключевой вопрос, который разделил научное сообщество, - следует ли классифицировать старение как болезнь.

Биогеронтолог Ричард Фарагер из Университета Брайтона считает, что все зависит от определения.

"Если болезнь - это что-то ненормальное, то старение ею не является. Но если болезнь - это то, что можно предотвратить, вылечить или замедлить, тогда старение - болезнь", - добавил он.

Он напоминает, что до 1960-х годов даже гипертонию у пожилых людей не считали проблемой, пока не стало очевидно, что это угрожающее состояние.

"Признание болезни позволяет привлечь финансирование и внимание ученых. Вещи начинают изучать только тогда, когда они становятся проблемами", - отмечает Фарагер.

Что такое старение

Некоторые рассматривают старение как "оптимальный естественный упадок", но Фарагер с этим не согласен.

"Старение неотделимо от патологии", - указывает он.

Он объясняет, что стареющие клетки, которые накапливаются в организме с возрастом, способствуют развитию сердечных заболеваний, остеопороза, когнитивных расстройств, появлению морщин и седины. Опыты на животных показали, что удаление этих клеток существенно улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни, что доказывает: часть процессов старения можно лечить.

Что будет, если признать старение болезнью

По словам Мин Гуо, директора Центра старения Университета Южной Калифорнии, такой шаг изменил бы правила игры.

"Это было бы изменением парадигмы. Признание старения болезнью высвободило бы значительные средства на исследования и ускорило разработку лекарств", - указывает ученый.

Почему не признали старение болезнью

Не все ученые поддерживают идею признания старения болезнью. 2022 году ВОЗ даже рассматривала возможность добавить "старость" в Международную классификацию болезней, но отказалась из-за этических последствий.

"ВОЗ отозвала этот пункт на основании научных данных и социальных рисков", - объясняет Киран Рабхеру, гериатрический психиатр из Университета Оттавы.

Эндокринолог Сундип Хосла из клиники Майо предупреждает, что такая классификация может изменить восприятие людей.

"Пациент может подумать: "Мне нужны лекарства, чтобы вылечить болезнь", - и перестать сосредотачиваться на главном средстве вмешательства - здоровом образе жизни", - говорится в исследовании.

Кроме того, признание старения болезнью может углубить возрастную дискриминацию.

"Классификация всех людей после 60 лет как "больных" лишь усилит стигматизацию, - отмечает Рабхеру, ссылаясь на доклад ВОЗ 2021 года, по которому половина населения мира уже сталкивается с эйджизмом".

Об источнике: журнал Nature Nature - самый престижный рецензируемый научный журнал мира. В 2009 году вошел в Список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия. Печатается еженедельно в Соединенном королевстве, начиная с 1869 года. Nature печатает статьи по всем научным дисциплинам и областям исследований, сообщает Википедия.

