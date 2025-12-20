Симоньян сделала неожиданное заявление, которое касается ее детей.

Маргарита Симоньян рассказала о реанимации детей/ коллаж: Главред, скрин из видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян решила высказаться после того, как российская блогерша решила рожать дома и потеряла своего ребенка.

По словам путинистки Симоньян, у нее были легкие роды, однако детей пришлось спасать.

Маргарита Симоньян поделилась подробностями/ Скрин из видео: youtube.com

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая в качестве группы поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте её, она сама!'.

Дети Симоньян и Кеосаяна были в реанимации / Instagram

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

