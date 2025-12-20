Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Алена Кюпели
20 декабря 2025, 07:28
29
Симоньян сделала неожиданное заявление, которое касается ее детей.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян рассказала о реанимации детей/ коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

  • Что случилось с детьми Симоньян
  • Почему она заговорила об этом

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян решила высказаться после того, как российская блогерша решила рожать дома и потеряла своего ребенка.

видео дня

По словам путинистки Симоньян, у нее были легкие роды, однако детей пришлось спасать.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян поделилась подробностями/ Скрин из видео: youtube.com

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая в качестве группы поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте её, она сама!'.

Дети Симоньян и Кеосаяна
Дети Симоньян и Кеосаяна были в реанимации / Instagram

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри поделились ранее не публиковавшейся фотографией, на которой принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.

Ранее также популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, как они с женой Инной, которая занимается правами сирот, написала книгу и ведет свой личный блог, преодолевали семейные трудности.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Маргарита Симоньян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:32Мир
Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:10Украина
Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

23:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Последние новости

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

Реклама
03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Реклама
22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

Реклама
19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять