Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян решила высказаться после того, как российская блогерша решила рожать дома и потеряла своего ребенка.
По словам путинистки Симоньян, у нее были легкие роды, однако детей пришлось спасать.
"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая в качестве группы поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте её, она сама!'.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
