Осадки придут на смену морозу: в Полтавской области ожидается изменение погоды

Вы узнаете:
- Когда в Полтавской области будет идти снег
- Как изменится температура в Полтаве и области до конца рабочей недели
В среду, 4 февраля, в Полтаве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
В течение следующих суток на дорогах будет гололедица, а в юго-восточной части области сохранится гололед. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, 200-500 метров.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 18-23 градусов мороза, днем будет теплее - 9-14 градусов мороза. В Полтаве прогнозируют 18-20 градусов мороза ночью и 10-12 градусов мороза днем.
Погода 5-6 февраля
В четверг на Полтавщину вернутся осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха повысится до 13-18 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.
В последний рабочий день недели, 6 февраля, осадков синоптики не прогнозируют. По области будет облачно с прояснениями, а температура поднимется еще выше как ночью, так и днем - до 9-14 и 3-8 градусов мороза соответственно.
Когда в Украине мороз ударит с новой силой - прогноз специалиста
Главред писал, что по словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, в Украине пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.
Далее будет кратковременное потепление, а затем, по предварительным прогнозным оценкам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по прогнозу синоптиков первая неделя февраля принесет жителям Днепра устойчивую зимнюю погоду с холодным воздухом и преимущественно пасмурным небом.
Ранее сообщалось, что самое заметное потепление в Житомирской области ожидается 6 февраля. Синоптики прогнозируют умеренный снег, ночные температуры в пределах -3...-8°, а днем возможны значения близкие к нулю - от 0 до -5°.
Накануне стало известно, что погода в Ровенской области до 6 февраля будет облачной. Синоптики предупреждают об осадках смешанного характера, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
