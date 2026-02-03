Осадки придут на смену морозу: в Полтавской области ожидается изменение погоды

В Полтаве и области в ближайшие дни погода будет постепенно меняться.

Погода в Полтавской области 4-6 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Полтавской области будет идти снег

Как изменится температура в Полтаве и области до конца рабочей недели

В среду, 4 февраля, в Полтаве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

В течение следующих суток на дорогах будет гололедица, а в юго-восточной части области сохранится гололед. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, 200-500 метров.

Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 18-23 градусов мороза, днем будет теплее - 9-14 градусов мороза. В Полтаве прогнозируют 18-20 градусов мороза ночью и 10-12 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 4 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 5-6 февраля

В четверг на Полтавщину вернутся осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха повысится до 13-18 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 5 февраля / фото: скриншот с meteoprog

В последний рабочий день недели, 6 февраля, осадков синоптики не прогнозируют. По области будет облачно с прояснениями, а температура поднимется еще выше как ночью, так и днем - до 9-14 и 3-8 градусов мороза соответственно.

Погода в Полтаве 6 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине мороз ударит с новой силой - прогноз специалиста

Главред писал, что по словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, в Украине пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.

Далее будет кратковременное потепление, а затем, по предварительным прогнозным оценкам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу синоптиков первая неделя февраля принесет жителям Днепра устойчивую зимнюю погоду с холодным воздухом и преимущественно пасмурным небом.

Ранее сообщалось, что самое заметное потепление в Житомирской области ожидается 6 февраля. Синоптики прогнозируют умеренный снег, ночные температуры в пределах -3...-8°, а днем возможны значения близкие к нулю - от 0 до -5°.

Накануне стало известно, что погода в Ровенской области до 6 февраля будет облачной. Синоптики предупреждают об осадках смешанного характера, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

