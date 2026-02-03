Укр
Почему 4 февраля нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
3 февраля 2026, 16:18
19
По давним поверьям, 4 февраля нельзя отправляться в лес.
Какой 4 февраля праздник
Какой 4 февраля праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 4 февраля
  • Что можно и нельзя делать 4 февраля
  • Приметы 4 февраля

В среду, 4 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного Исидора Пилусиотского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 февраля

Преподобный Исидор родился в Александрии в IV века в богатой семье. По церковному преданию, он находился в родстве с святителем Феофилом, архиепископом Александрийским, а впоследствии - со святителем Кириллом Александрийским. Получив отличное классическое образование, Исидор фундаментально овладел философией, риторикой и светскими науками, но рано осознал их ограниченность по сравнению с познанием Бога.

видео дня

Отказавшись от карьеры и мирских почестей, он покинул родной город и поселился близ Пелусии (Пилусии), на восточной границе Египта, где принял монашеский постриг. Здесь он начал суровую аскетическую жизнь, посвященную молитве, посту, молчанию и духовным размышлениям.

Несмотря на стремление к уединению, преподобный Исидор получил широкую известность как духовный наставник. К нему обращались епископы, священники, монахи, государственные чиновники и миряне, ища советы по сложным богословским, нравственным и жизненным вопросам. Святой не уходил от ответственности: он смело обличал несправедливость, лицемерие и злоупотребление властью, независимо от положения человека.

Отличительной чертой Исидора была принципиальность в вопросах веры. Он выступал против ереси, настаивая на чистоте православного учения.

Самым ценным достоянием преподобного Исидора является его большое эпистолярное наследие. До настоящего времени сохранилось более двух тысяч его писем, в которых раскрывается глубина богословской мысли святого и его уникальное пастырское чутье. В этих посланиях Исидор истолковывает священное писание, размышляет над смыслом монашеской жизни, говорит о смирении, покаянии, любви и справедливости.

Святой Исидор оставил не только письменные произведения, но и пример служения истине без страха и компромиссов. Его жизнь напоминает, что подлинная святость заключается не в уединении ради себя, а в готовности словом и делом отвечать на вызовы своего времени, оставаясь верными Евангелию.

Приметы 4 февраля

  • Светит в полдень солнце - весна будет ранней.
  • Много снега - к хорошему урожаю.
  • Птицы громко поют - весна будет скоро.

Что нельзя делать 4 февраля

По давним поверьям, в этот день не стоит отправляться в лес. Именно в начале февраля, по представлениям предков, у диких зверей наступает период так называемых звериных браков, когда животные становятся особенно беспокойными и агрессивными. Из-за этого возрастает риск опасной встречи с хищником.

Что можно делать 4 февраля

В этот день читают молитвы с просьбой уберечь от встречи с дикими животными и сохранить человека в пути и в повседневной жизни.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

